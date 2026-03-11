Эстония ратифицировала конвенцию о создании комиссии по возмещению ущерба Украине

$43.860.0351.040.33
15:03 • 10163 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 19205 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 16700 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 21685 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 28212 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35039 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33747 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44553 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120790 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87890 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Популярные новости
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11 марта, 10:48 • 18985 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину11 марта, 10:51 • 25417 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 22395 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 20890 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 15364 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto16:24 • 10362 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 15403 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 20930 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 55094 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 61482 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo17:32 • 4340 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 6608 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 10438 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 22430 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 34125 просмотра
Эстония ратифицировала конвенцию о создании комиссии по возмещению ущерба Украине

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Парламент Эстонии одобрил закон об учреждении международной комиссии для рассмотрения исков против рф. Решение поддержали 68 депутатов без единого голоса против.

Эстония ратифицировала конвенцию о создании комиссии по возмещению ущерба Украине

В среду, 11 марта, Рийгикогу (парламент Эстонии) одобрил закон, ратифицирующий конвенцию об учреждении международной комиссии по рассмотрению исков о возмещении ущерба Украине. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Подробности

За ратификацию проголосовали 68 депутатов Рийгикогу, голосов против и воздержавшихся не было.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, создание комиссии является важным шагом на пути к привлечению России к ответственности.

Россия своей агрессией ежедневно нарушает международные нормы. Жертвами военной машины стали украинский народ, города, инфраструктура, а также природа и окружающая среда. Комиссия по возмещению ущерба вместе с уже действующим Реестром ущерба поможет гарантировать, что безнаказанность не укоренится и все совершенные преступления будут справедливо компенсированы

- подчеркнул Цахкна.

Министр добавил, что следующий и одновременно самый сложный шаг – найти практические и международно работающие решения, с помощью которых назначенные комиссией компенсации будут реально выплачены.

Украина должна получить справедливую компенсацию за весь нанесенный ущерб – как для восстановления людей и экономики, так и природной среды. Поэтому крайне важно, чтобы конвенция нашла как можно более широкую международную поддержку и чтобы страны-союзники совместно вкладывались в создание механизмов. Создание компенсационного механизма касается не только Украины, но и надежности всего мира, поддерживающего международный правопорядок

- сказал Цахкна.

Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала деньги, и чтобы это были репарации - Зеленский29.12.25, 14:52 • 3555 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Эстония
Украина