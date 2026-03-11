Эстония ратифицировала конвенцию о создании комиссии по возмещению ущерба Украине

В среду, 11 марта, Рийгикогу (парламент Эстонии) одобрил закон, ратифицирующий конвенцию об учреждении международной комиссии по рассмотрению исков о возмещении ущерба Украине. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Подробности

За ратификацию проголосовали 68 депутатов Рийгикогу, голосов против и воздержавшихся не было.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, создание комиссии является важным шагом на пути к привлечению России к ответственности.

Россия своей агрессией ежедневно нарушает международные нормы. Жертвами военной машины стали украинский народ, города, инфраструктура, а также природа и окружающая среда. Комиссия по возмещению ущерба вместе с уже действующим Реестром ущерба поможет гарантировать, что безнаказанность не укоренится и все совершенные преступления будут справедливо компенсированы - подчеркнул Цахкна.

Министр добавил, что следующий и одновременно самый сложный шаг – найти практические и международно работающие решения, с помощью которых назначенные комиссией компенсации будут реально выплачены.

Украина должна получить справедливую компенсацию за весь нанесенный ущерб – как для восстановления людей и экономики, так и природной среды. Поэтому крайне важно, чтобы конвенция нашла как можно более широкую международную поддержку и чтобы страны-союзники совместно вкладывались в создание механизмов. Создание компенсационного механизма касается не только Украины, но и надежности всего мира, поддерживающего международный правопорядок - сказал Цахкна.

