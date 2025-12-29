Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала деньги, и чтобы это были репарации - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала ей деньги, и чтобы это были именно репарации, передает УНН.

Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы россия отдала нам деньги, и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсациями, потому что, я думаю, им не очень нравится слово репарации. Но для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство

Он добавил, что вопрос средств на восстановление Украины уже решен с европейцами, ведь большинство замороженных активов именно в Европе.

Я рад, что они поддержали нашу позицию. Первые 100 млрд мы получим в ближайшие два года одинаковыми траншами. Если не будет войны, и дай Бог, чтобы не было войны. Мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства. Если нам придется защищаться, то есть за что покупать эту защиту