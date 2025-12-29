$42.060.13
Эксклюзив
12:21 • 1546 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
09:17 • 12625 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 29524 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 48903 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 54428 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 48874 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 38895 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43209 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51406 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 35048 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала деньги, и чтобы это были репарации - Зеленский

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении репараций от россии для восстановления государства. Он сообщил, что вопрос средств на восстановление уже решен с европейцами, и первые 100 миллиардов долларов поступят равными траншами в течение двух лет.

Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала деньги, и чтобы это были репарации - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала ей деньги, и чтобы это были именно репарации, передает УНН

Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы россия отдала нам деньги, и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсациями, потому что, я думаю, им не очень нравится слово репарации. Но для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что вопрос средств на восстановление Украины уже решен с европейцами, ведь большинство замороженных активов именно в Европе. 

Я рад, что они поддержали нашу позицию. Первые 100 млрд мы получим в ближайшие два года одинаковыми траншами. Если не будет войны, и дай Бог, чтобы не было войны. Мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства. Если нам придется защищаться, то есть за что покупать эту защиту 

- добавил Президент. 

Напомним 

Российские активы на сумму до 210 млрд евро будут оставаться замороженными в Европейском Союзе до тех пор, пока рф не возместит Украине все убытки, нанесенные войной.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина