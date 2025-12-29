Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала деньги, и чтобы это были репарации - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении репараций от россии для восстановления государства. Он сообщил, что вопрос средств на восстановление уже решен с европейцами, и первые 100 миллиардов долларов поступят равными траншами в течение двух лет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы россия отдала ей деньги, и чтобы это были именно репарации, передает УНН.
Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы россия отдала нам деньги, и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсациями, потому что, я думаю, им не очень нравится слово репарации. Но для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство
Он добавил, что вопрос средств на восстановление Украины уже решен с европейцами, ведь большинство замороженных активов именно в Европе.
Я рад, что они поддержали нашу позицию. Первые 100 млрд мы получим в ближайшие два года одинаковыми траншами. Если не будет войны, и дай Бог, чтобы не было войны. Мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства. Если нам придется защищаться, то есть за что покупать эту защиту
Напомним
Российские активы на сумму до 210 млрд евро будут оставаться замороженными в Европейском Союзе до тех пор, пока рф не возместит Украине все убытки, нанесенные войной.