Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп публично объявил о смерти аятоллы Али Хаменеи, назвав его одним из самых жестоких тиранов в истории человечества. Американский лидер подчеркнул, что успешная операция стала результатом тесного сотрудничества с Израилем и использования сверхсовременных систем слежения, от которых иранское руководство не смогло скрыться. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении Трамп обратился к представителям Корпуса стражей Исламской революции и полиции, отметив, что многие из них уже ищут возможности получить иммунитет в обмен на прекращение борьбы.

Хаменеи, один из самых злых людей в истории, умер. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех великих американцев и тех людей из многих стран мира, которые были убиты или покалечены Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов - заявил Трамп.

Президент предупредил, что шанс на мирное урегулирование и амнистию действует только сейчас, а впоследствии тех, кто будет продолжать поддерживать бывший режим, ждет неминуемая смерть. Он выразил надежду на скорейшее начало процесса возрождения государства, которое было серьезно подорвано многолетней диктатурой и масштабными военными ударами последних дней.

Продолжение военного давления ради мира на Ближнем Востоке

Несмотря на ликвидацию ключевых фигур иранского режима, Дональд Трамп заверил, что точные и интенсивные бомбардировки военных объектов будут продолжаться по меньшей мере неделю или до полного достижения поставленных целей.

Главной целью этой кампании Белый дом называет установление стабильного мира в регионе и глобальную безопасность. Американская администрация подчеркивает, что военное давление не прекратится, пока иранская военная машина не будет окончательно выведена из строя, а угроза международному порядку не будет полностью нивелирована.

Трамп верит информации о гибели Верховного лидера Ирана в результате совместных авиаударов