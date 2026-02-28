$43.210.00
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Киев • УНН

Президент США Дональд Трамп заявил о смерти аятоллы Али Хаменеи, назвав его "одним из самых жестоких тиранов". Операция стала результатом сотрудничества с Израилем и применения сверхсовременных систем слежения.

Президент США Дональд Трамп публично объявил о смерти аятоллы Али Хаменеи, назвав его одним из самых жестоких тиранов в истории человечества. Американский лидер подчеркнул, что успешная операция стала результатом тесного сотрудничества с Израилем и использования сверхсовременных систем слежения, от которых иранское руководство не смогло скрыться. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении Трамп обратился к представителям Корпуса стражей Исламской революции и полиции, отметив, что многие из них уже ищут возможности получить иммунитет в обмен на прекращение борьбы.

Хаменеи, один из самых злых людей в истории, умер. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех великих американцев и тех людей из многих стран мира, которые были убиты или покалечены Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов

- заявил Трамп.

Президент предупредил, что шанс на мирное урегулирование и амнистию действует только сейчас, а впоследствии тех, кто будет продолжать поддерживать бывший режим, ждет неминуемая смерть. Он выразил надежду на скорейшее начало процесса возрождения государства, которое было серьезно подорвано многолетней диктатурой и масштабными военными ударами последних дней.

Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей28.02.26, 23:37 • 994 просмотра

Продолжение военного давления ради мира на Ближнем Востоке

Несмотря на ликвидацию ключевых фигур иранского режима, Дональд Трамп заверил, что точные и интенсивные бомбардировки военных объектов будут продолжаться по меньшей мере неделю или до полного достижения поставленных целей.

Главной целью этой кампании Белый дом называет установление стабильного мира в регионе и глобальную безопасность. Американская администрация подчеркивает, что военное давление не прекратится, пока иранская военная машина не будет окончательно выведена из строя, а угроза международному порядку не будет полностью нивелирована.

Трамп верит информации о гибели Верховного лидера Ирана в результате совместных авиаударов28.02.26, 23:26 • 1008 просмотров

Степан Гафтко

