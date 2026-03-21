Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Киев • УНН
Власти РФ ежедневно отключают мобильный интернет в крупных городах для подготовки к протестам. Правительство внедряет опыт Китая и Ирана для полного контроля.
Кремль усиливает контроль над обществом и интернет-пространством, готовясь к возможным протестам после завершения войны против Украины. Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что правительство РФ периодически блокирует интернет в регионах России, ограничивая мессенджеры Telegram и WhatsApp и блокируя десятки виртуальных частных сетей, которые можно использовать для обхода запретов на сайты и приложения.
В течение последней недели мобильный интернет ежедневно полностью отключался в некоторых районах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов
По данным дипломатов, такие шаги являются частью более широкой стратегии по удержанию контроля над населением на фоне затяжной войны. Источники указывают, что в Кремле опасаются снижения поддержки власти и готовятся к вероятным всплескам недовольства. Один из собеседников отметил, что уже сформированы ресурсы для начала "больших репрессий".
Российские лидеры и службы безопасности помнят 1991 год, и они помнят, что произошло с Россией и что произошло с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности были разделены – это была катастрофа
По его словам, сейчас службы безопасности пытаются создать ситуацию, в которой - "если Путин подпишет мирное соглашение или если Путин пойдет на затяжную войну - это не разрушит все".
По данным российских источников издания, Москва изучила опыт других стран, в частности Китая и Ирана, и поручила разработать способ блокировки частей интернета, как мобильного, так и стационарного, контролируя при этом онлайн-коммуникации.
Напомним
10 февраля 2026 года российский интернет-надзорный орган объявил о замедлении работы мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства, на фоне попыток Москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.
