$43.960.0750.500.02
ukenru
00:55 • 728 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Власти РФ ежедневно отключают мобильный интернет в крупных городах для подготовки к протестам. Правительство внедряет опыт Китая и Ирана для полного контроля.

Кремль усиливает контроль над обществом и интернет-пространством, готовясь к возможным протестам после завершения войны против Украины. Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что правительство РФ периодически блокирует интернет в регионах России, ограничивая мессенджеры Telegram и WhatsApp и блокируя десятки виртуальных частных сетей, которые можно использовать для обхода запретов на сайты и приложения.

В течение последней недели мобильный интернет ежедневно полностью отключался в некоторых районах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов

- указывают авторы.

По данным дипломатов, такие шаги являются частью более широкой стратегии по удержанию контроля над населением на фоне затяжной войны. Источники указывают, что в Кремле опасаются снижения поддержки власти и готовятся к вероятным всплескам недовольства. Один из собеседников отметил, что уже сформированы ресурсы для начала "больших репрессий".

Российские лидеры и службы безопасности помнят 1991 год, и они помнят, что произошло с Россией и что произошло с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности были разделены – это была катастрофа

- поделился российский журналист-расследователь, эксперт по вопросам служб безопасности Андрей Солдатов.

По его словам, сейчас службы безопасности пытаются создать ситуацию, в которой - "если Путин подпишет мирное соглашение или если Путин пойдет на затяжную войну - это не разрушит все".

По данным российских источников издания, Москва изучила опыт других стран, в частности Китая и Ирана, и поручила разработать способ блокировки частей интернета, как мобильного, так и стационарного, контролируя при этом онлайн-коммуникации.

Напомним

10 февраля 2026 года российский интернет-надзорный орган объявил о замедлении работы мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства, на фоне попыток Москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
WhatsApp
Владимир Путин
Telegram
Reuters
Афганистан
Китай
Украина
Иран