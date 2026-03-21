Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters

Кремль усиливает контроль над обществом и интернет-пространством, готовясь к возможным протестам после завершения войны против Украины. Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.

Отмечается, что правительство РФ периодически блокирует интернет в регионах России, ограничивая мессенджеры Telegram и WhatsApp и блокируя десятки виртуальных частных сетей, которые можно использовать для обхода запретов на сайты и приложения.

По данным дипломатов, такие шаги являются частью более широкой стратегии по удержанию контроля над населением на фоне затяжной войны. Источники указывают, что в Кремле опасаются снижения поддержки власти и готовятся к вероятным всплескам недовольства. Один из собеседников отметил, что уже сформированы ресурсы для начала "больших репрессий".

Российские лидеры и службы безопасности помнят 1991 год, и они помнят, что произошло с Россией и что произошло с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности были разделены – это была катастрофа