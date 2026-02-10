$43.030.02
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
кремль обмежує роботу Telegram, просуваючи контрольований державою месенджер

Київ • УНН

Російський інтернет-наглядовий орган сповільнює роботу Telegram через порушення законодавства. москва намагається змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом Max.

Російський інтернет-наглядовий орган у вівторок оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства, на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

москва погрожує низці інтернет-платформ примусовим уповільненням або повною забороною, якщо вони не дотримуватимуться російських законів.

Ці закони вимагають зберігати дані російських користувачів на території країни, а також вживати заходів для припинення використання платформ у цілях, які Москва називає "кримінальними та терористичними".

Критики та правозахисники заявляють, що ці обмеження є прозорою спробою кремля посилити контроль і стеження за використанням інтернету в росії на тлі масштабного придушення інакодумства під час наступу в Україні

- підкреслює видання.

Агентство роскомнагляд заявило у повідомленні, яке цитують державні ЗМІ, що воно "продовжить поетапне запровадження обмежень" щодо Telegram, який, за його словами, не виконав вимоги законодавства.

Telegram широко використовується по всій росії — як месенджер і як соціальна мережа.

Майже всі відомі публічні особи, включно з державними органами та Кремлем, регулярно публікують оновлення на цій платформі.

Москва намагається перевести користувачів на підтримуваного державою конкурента під назвою Max, який також може обробляти платежі та надавати доступ до державних послуг.

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка26.01.26, 16:32 • 3800 переглядiв

Раніше Росія вже намагалася заборонити Telegram — яким керує Павло Дуров, росіянин, що також має французьке та еміратське громадянство, — але зрештою зазнала невдачі у спробах заблокувати доступ і зняла заборону у 2020 році.

Російські користувачі повідомляли про повільну роботу та затримки із завантаженням у Telegram протягом усього вівторка ще до офіційного оголошення.

Роскомнагляд раніше вже намагався обмежувати роботу інших іноземних сервісів, зокрема WhatsApp, що належить компанії Meta — материнській компанії Facebook, а також YouTube від Google.

Раніше Дуров неодноразово вступав у конфлікти з російською владою.

Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 08.02.26, 12:32 • 19027 переглядiв

Ольга Розгон

