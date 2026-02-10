кремль обмежує роботу Telegram, просуваючи контрольований державою месенджер

Російський інтернет-наглядовий орган у вівторок оголосив, що сповільнює роботу месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства, на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

москва погрожує низці інтернет-платформ примусовим уповільненням або повною забороною, якщо вони не дотримуватимуться російських законів.

Ці закони вимагають зберігати дані російських користувачів на території країни, а також вживати заходів для припинення використання платформ у цілях, які Москва називає "кримінальними та терористичними".

Критики та правозахисники заявляють, що ці обмеження є прозорою спробою кремля посилити контроль і стеження за використанням інтернету в росії на тлі масштабного придушення інакодумства під час наступу в Україні - підкреслює видання.

Агентство роскомнагляд заявило у повідомленні, яке цитують державні ЗМІ, що воно "продовжить поетапне запровадження обмежень" щодо Telegram, який, за його словами, не виконав вимоги законодавства.

Telegram широко використовується по всій росії — як месенджер і як соціальна мережа.

Майже всі відомі публічні особи, включно з державними органами та Кремлем, регулярно публікують оновлення на цій платформі.

Москва намагається перевести користувачів на підтримуваного державою конкурента під назвою Max, який також може обробляти платежі та надавати доступ до державних послуг.

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка

Раніше Росія вже намагалася заборонити Telegram — яким керує Павло Дуров, росіянин, що також має французьке та еміратське громадянство, — але зрештою зазнала невдачі у спробах заблокувати доступ і зняла заборону у 2020 році.

Російські користувачі повідомляли про повільну роботу та затримки із завантаженням у Telegram протягом усього вівторка ще до офіційного оголошення.

Роскомнагляд раніше вже намагався обмежувати роботу інших іноземних сервісів, зокрема WhatsApp, що належить компанії Meta — материнській компанії Facebook, а також YouTube від Google.

Раніше Дуров неодноразово вступав у конфлікти з російською владою.

Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями