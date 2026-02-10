$43.030.02
кремль ограничивает работу Telegram, продвигая контролируемый государством мессенджер

Киев • УНН

 • 12 просмотра

российский интернет-регулятор замедляет работу Telegram из-за нарушения законодательства. москва пытается заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом Max.

кремль ограничивает работу Telegram, продвигая контролируемый государством мессенджер

Российский интернет-регулятор во вторник объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства, на фоне попыток москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Подробности

москва угрожает ряду интернет-платформ принудительным замедлением или полным запретом, если они не будут соблюдать российские законы.

Эти законы требуют хранить данные российских пользователей на территории страны, а также принимать меры для прекращения использования платформ в целях, которые москва называет "криминальными и террористическими".

Критики и правозащитники заявляют, что эти ограничения являются прозрачной попыткой Кремля усилить контроль и слежку за использованием интернета в России на фоне масштабного подавления инакомыслия во время наступления в Украине

- подчеркивает издание.

Агентство Роскомнадзор заявило в сообщении, которое цитируют государственные СМИ, что оно "продолжит поэтапное введение ограничений" в отношении Telegram, который, по его словам, не выполнил требования законодательства.

Telegram широко используется по всей россии — как мессенджер и как социальная сеть.

Почти все известные публичные лица, включая государственные органы и кремль, регулярно публикуют обновления на этой платформе.

москва пытается перевести пользователей на поддерживаемого государством конкурента под названием Max, который также может обрабатывать платежи и предоставлять доступ к государственным услугам.

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка26.01.26, 16:32 • 3800 просмотров

Ранее россия уже пыталась запретить Telegram - которым управляет Павел Дуров, россиянин, также имеющий французское и эмиратское гражданство, — но в конечном итоге потерпела неудачу в попытках заблокировать доступ и сняла запрет в 2020 году.

Российские пользователи сообщали о медленной работе и задержках с загрузкой в Telegram в течение всего вторника еще до официального объявления.

Роскомнадзор ранее уже пытался ограничивать работу других иностранных сервисов, в частности WhatsApp, принадлежащего компании Meta — материнской компании Facebook, а также YouTube от Google.

Ранее Дуров неоднократно вступал в конфликты с российскими властями.

Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями08.02.26, 12:32 • 19027 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
WhatsApp
Telegram
Павел Дуров
Франция
Украина
YouTube
Facebook
Google