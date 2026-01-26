Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка

$43.140.03
13:53 • 1948 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 7122 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 11731 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 20658 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 17944 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 36356 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 19710 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 35143 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 22773 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27682 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 27857 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 24387 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 26127 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 19176 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 11684 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 20668 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 36363 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 26253 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 35148 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 112585 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 618 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 6892 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 31827 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 31249 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 47252 просмотра
Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В 2026 году Роскомнадзор планирует запустить ИИ-фильтрацию интернет-трафика, что усилит цензуру и усложнит обход блокировок. На проект уже выделено 29,2 млн долларов США.

Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка

В России планируют новый этап цифровых репрессий: в 2026 году Роскомнадзор должен запустить систему ИИ-фильтрации интернет-трафика, что усилит цензуру и усложнит обход блокировок. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В 2026 году Роскомнадзор рассматривает запуск нового механизма фильтрации интернет-трафика на базе машинного обучения и ИИ – очередной шаг Кремля к углублению цифровой изоляции. На проект уже заложено 29,2 млн долл. США, несмотря на хронический дефицит бюджета и рост стоимости содержания имеющейся инфраструктуры контроля

- говорится в сообщении.

Инициатива направлена на более жесткую и адресную блокировку контента: от автоматического выявления "зеркал" запрещенных ресурсов до нейтрализации VPN-сервисов и анализа трафика по содержанию – текстов, изображений, видео и аудио. Речь идет о переходе от грубой массовой блокировки к точечной фильтрации, которая значительно усложняет обход ограничений и усиливает преследование интернет-инакомыслящих и критиков режима.

Технически система будет опираться на уже развернутые в РФ DPI-решения с добавлением ИИ-модулей для анализа шаблонов и аномалий в реальном времени, в частности в условно зашифрованном трафике. Власти уже используют системы "Окулус" и "Вепрь", которые в 2025 году заблокировали 1,289 млн ресурсов и ежедневно ограничивали доступ к 5,5 тыс. адресов. Однако их эффективность составляет лишь около 60 % и требует все больших вычислительных затрат.

Новая инициатива демонстрирует стремление Кремля не просто усилить цензуру, а выстроить тотальный контроль над информационным пространством. В то же время финансовые ограничения и высокая технологическая сложность ставят под сомнение способность Москвы реализовать эти планы в полном объеме

- добавили в разведке.

Ольга Розгон

Новости Мира

Новости Мира
российская пропаганда
Техника