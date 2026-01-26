Кремль усиливает цифровые репрессии: Роскомнадзор готовит ИИ-фильтрацию интернета - разведка

В России планируют новый этап цифровых репрессий: в 2026 году Роскомнадзор должен запустить систему ИИ-фильтрации интернет-трафика, что усилит цензуру и усложнит обход блокировок. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В 2026 году Роскомнадзор рассматривает запуск нового механизма фильтрации интернет-трафика на базе машинного обучения и ИИ – очередной шаг Кремля к углублению цифровой изоляции. На проект уже заложено 29,2 млн долл. США, несмотря на хронический дефицит бюджета и рост стоимости содержания имеющейся инфраструктуры контроля - говорится в сообщении.

Инициатива направлена на более жесткую и адресную блокировку контента: от автоматического выявления "зеркал" запрещенных ресурсов до нейтрализации VPN-сервисов и анализа трафика по содержанию – текстов, изображений, видео и аудио. Речь идет о переходе от грубой массовой блокировки к точечной фильтрации, которая значительно усложняет обход ограничений и усиливает преследование интернет-инакомыслящих и критиков режима.

Технически система будет опираться на уже развернутые в РФ DPI-решения с добавлением ИИ-модулей для анализа шаблонов и аномалий в реальном времени, в частности в условно зашифрованном трафике. Власти уже используют системы "Окулус" и "Вепрь", которые в 2025 году заблокировали 1,289 млн ресурсов и ежедневно ограничивали доступ к 5,5 тыс. адресов. Однако их эффективность составляет лишь около 60 % и требует все больших вычислительных затрат.

Новая инициатива демонстрирует стремление Кремля не просто усилить цензуру, а выстроить тотальный контроль над информационным пространством. В то же время финансовые ограничения и высокая технологическая сложность ставят под сомнение способность Москвы реализовать эти планы в полном объеме - добавили в разведке.

россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка