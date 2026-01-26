кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка
Київ • УНН
У 2026 році роскомнадзор планує запустити ШІ-фільтрацію інтернет-трафіку, що посилить цензуру та ускладнить обхід блокувань. На проєкт уже виділено 29,2 млн доларів США.
У росії планують новий етап цифрових репресій: у 2026 році роскомнадзор має запустити систему ШІ-фільтрації інтернет-трафіку, що посилить цензуру та ускладнить обхід блокувань. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.
У 2026 році роскомнадзор розглядає запуск нового механізму фільтрації інтернет-трафіку на базі машинного навчання та ШІ – черговий крок кремля до поглиблення цифрової ізоляції. На проєкт уже закладено 29,2 млн дол. США, попри хронічний дефіцит бюджету та зростання вартості утримання наявної інфраструктури контролю
Ініціатива спрямована на більш жорстке й адресне блокування контенту: від автоматичного виявлення "дзеркал" заборонених ресурсів до нейтралізації VPN-сервісів й аналізу трафіку за змістом – текстів, зображень, відео та аудіо. Йдеться про перехід від грубого масового блокування до точкового фільтрування, яке значно ускладнює обхід обмежень і посилює переслідування інтернет-інакодумців і критиків режиму.
Технічно система спиратиметься на вже розгорнуті в рф DPI-рішення з додаванням ШІ-модулів для аналізу шаблонів та аномалій у реальному часі, зокрема в умовно зашифрованому трафіку. Влада вже використовує системи "Окулус" і "Вепрь", які у 2025 році заблокували 1,289 млн ресурсів і щодня обмежували доступ до 5,5 тис. адрес. Однак їхня ефективність становить лише близько 60 % і потребує дедалі більших обчислювальних витрат.
Нова ініціатива демонструє прагнення кремля не просто посилити цензуру, а вибудувати тотальний контроль над інформаційним простором. Водночас фінансові обмеження та висока технологічна складність ставлять під сумнів здатність москви реалізувати ці плани в повному обсязі
