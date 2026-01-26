кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка

У росії планують новий етап цифрових репресій: у 2026 році роскомнадзор має запустити систему ШІ-фільтрації інтернет-трафіку, що посилить цензуру та ускладнить обхід блокувань. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У 2026 році роскомнадзор розглядає запуск нового механізму фільтрації інтернет-трафіку на базі машинного навчання та ШІ – черговий крок кремля до поглиблення цифрової ізоляції. На проєкт уже закладено 29,2 млн дол. США, попри хронічний дефіцит бюджету та зростання вартості утримання наявної інфраструктури контролю - йдеться у повідомленні.

Ініціатива спрямована на більш жорстке й адресне блокування контенту: від автоматичного виявлення "дзеркал" заборонених ресурсів до нейтралізації VPN-сервісів й аналізу трафіку за змістом – текстів, зображень, відео та аудіо. Йдеться про перехід від грубого масового блокування до точкового фільтрування, яке значно ускладнює обхід обмежень і посилює переслідування інтернет-інакодумців і критиків режиму.

Технічно система спиратиметься на вже розгорнуті в рф DPI-рішення з додаванням ШІ-модулів для аналізу шаблонів та аномалій у реальному часі, зокрема в умовно зашифрованому трафіку. Влада вже використовує системи "Окулус" і "Вепрь", які у 2025 році заблокували 1,289 млн ресурсів і щодня обмежували доступ до 5,5 тис. адрес. Однак їхня ефективність становить лише близько 60 % і потребує дедалі більших обчислювальних витрат.

Нова ініціатива демонструє прагнення кремля не просто посилити цензуру, а вибудувати тотальний контроль над інформаційним простором. Водночас фінансові обмеження та висока технологічна складність ставлять під сумнів здатність москви реалізувати ці плани в повному обсязі - додали у розвідці.

росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа" - розвідка