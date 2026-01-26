кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 1960 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 7148 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 11747 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 20685 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 17963 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 36381 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 19720 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 35157 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 22776 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27689 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
88%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 27857 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 24387 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 26127 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 19176 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 11684 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 20685 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 36381 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 26263 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
08:52 • 35157 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 112593 перегляди
Актуальнi люди
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нікол Пашинян
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 618 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 6894 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 31827 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 31249 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 47252 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У 2026 році роскомнадзор планує запустити ШІ-фільтрацію інтернет-трафіку, що посилить цензуру та ускладнить обхід блокувань. На проєкт уже виділено 29,2 млн доларів США.

кремль посилює цифрові репресії: роскомнадзор готує ШІ-фільтрацію інтернету - розвідка

У росії планують новий етап цифрових репресій: у 2026 році роскомнадзор має запустити систему ШІ-фільтрації інтернет-трафіку, що посилить цензуру та ускладнить обхід блокувань. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У 2026 році роскомнадзор розглядає запуск нового механізму фільтрації інтернет-трафіку на базі машинного навчання та ШІ – черговий крок кремля до поглиблення цифрової ізоляції. На проєкт уже закладено 29,2 млн дол. США, попри хронічний дефіцит бюджету та зростання вартості утримання наявної інфраструктури контролю

- йдеться у повідомленні.

Ініціатива спрямована на більш жорстке й адресне блокування контенту: від автоматичного виявлення "дзеркал" заборонених ресурсів до нейтралізації VPN-сервісів й аналізу трафіку за змістом – текстів, зображень, відео та аудіо. Йдеться про перехід від грубого масового блокування до точкового фільтрування, яке значно ускладнює обхід обмежень і посилює переслідування інтернет-інакодумців і критиків режиму.

Технічно система спиратиметься на вже розгорнуті в рф DPI-рішення з додаванням ШІ-модулів для аналізу шаблонів та аномалій у реальному часі, зокрема в умовно зашифрованому трафіку. Влада вже використовує системи "Окулус" і "Вепрь", які у 2025 році заблокували 1,289 млн ресурсів і щодня обмежували доступ до 5,5 тис. адрес. Однак їхня ефективність становить лише близько 60 % і потребує дедалі більших обчислювальних витрат.

Нова ініціатива демонструє прагнення кремля не просто посилити цензуру, а вибудувати тотальний контроль над інформаційним простором. Водночас фінансові обмеження та висока технологічна складність ставлять під сумнів здатність москви реалізувати ці плани в повному обсязі

- додали у розвідці.

росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа" - розвідка26.01.26, 15:13 • 2492 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Техніка