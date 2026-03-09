Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок

Українська акторка Катерина Кузнецова, якій нещодавно приписували вагітність, відверто розповіла про те, як справляється з виснаженням через щільний робочий графік, передає УНН, з посиланням на ТиКиїв.

За її словами, акторська діяльність приносить задоволення, однак інтенсивні зйомки, де одна зміна може тривати до 14 годин, часто виснажують і призводять до емоційного вигорання.

Щоб відновити сили та натхнення, Кузнецова намагається давати собі паузи. Одним із найбільш ефективних методів для неї стали подорожі — вони допомагають змінити обстановку, отримати нові враження та повернути мотивацію до роботи.

Акторка також радить уважно стежити за своїм самопочуттям і не ігнорувати сигнали організму, аби уникнути повного виснаження.

Я схильна до вигорання. У мене це було в листопаді, коли я собі свідомо сказала: "Все, я їду в Барселону, щоб перепочити, тому що мені просто важко". Принаймні, мій організм дає мені такий люфт, коли я розумію, що треба це зробити зараз, бо потім це буде вигорання