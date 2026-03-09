Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок

$43.730.0850.540.36
12:46 • 9150 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 18384 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 11807 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 30337 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 27046 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45101 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 64573 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 105507 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55725 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47317 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30813 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27104 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35292 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23169 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11693 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 11806 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 23293 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 30337 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 35395 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 105507 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларрі Еллісон
Олександр Кубраков
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 396 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 660 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 10223 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 27191 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 30896 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Акторка розповіла про виснаження через 14-годинні зйомки та важливість пауз. Для відновлення сил Кузнецова обирає подорожі та зміну обстановки.

Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок

Українська акторка Катерина Кузнецова, якій нещодавно приписували вагітність, відверто розповіла про те, як справляється з виснаженням через щільний робочий графік, передає УНН, з посиланням на ТиКиїв.

За її словами, акторська діяльність приносить задоволення, однак інтенсивні зйомки, де одна зміна може тривати до 14 годин, часто виснажують і призводять до емоційного вигорання.

Щоб відновити сили та натхнення, Кузнецова намагається давати собі паузи. Одним із найбільш ефективних методів для неї стали подорожі — вони допомагають змінити обстановку, отримати нові враження та повернути мотивацію до роботи.

Акторка також радить уважно стежити за своїм самопочуттям і не ігнорувати сигнали організму, аби уникнути повного виснаження.

Я схильна до вигорання. У мене це було в листопаді, коли я собі свідомо сказала: "Все, я їду в Барселону, щоб перепочити, тому що мені просто важко". Принаймні, мій організм дає мені такий люфт, коли я розумію, що треба це зробити зараз, бо потім це буде вигорання

- пояснює артистка.

Таким чином, артистка підкреслила, що своєчасний відпочинок і зміна обстановки допомагають зберегти баланс між роботою та особистим життям і уникнути серйозного емоційного виснаження.

"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі06.03.26, 20:52 • 36141 перегляд

Станіслав Кармазін

