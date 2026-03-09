Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки
Київ • УНН
Співак здійснив мрію Тані з Коломиї, подарувавши професійний інструмент з ялиці та клена. Разом вони виконали пісню Небо під час зустрічі в Києві.
Популярний український співак Меловін допоміг 9-річній Тані з Коломиї здійснити її музичну мрію, подарувавши нову скрипку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.
Деталі
Мама 9-річної Тані з Коломиї розповіла, що донька живе музикою та мріє грати на скрипці. Вчителі відзначають її талант, але через інвалідність дівчинка раніше грала на старій б/у скрипці, яка майже не звучала.
Меловін запросив Таню з мамою до Києва та подарував їй інструмент із деревини ялиці та клена — на схожій грав Антоніо Страдіварі.
Коли я подарував її Тані, вона так розчулилася, що просто мовчала… Але її очі сказали більше за будь-які слова
Після вручення скрипки Меловін та Таня разом виконали композицію "Небо": артист грав за клавішами, а дівчинка — на новому інструменті.
Співак зізнався, що історія для нього особиста: у дитинстві він знав подругу, яка через відсутність нового інструменту змушена була покинути гру на скрипці.
Можливо, саме тому для мене було так важливо допомогти Тані. Я щиро вірю, що її музика ще прозвучить для багатьох сердець
Селебритіс подякував усім, хто підтримує його благодійні ініціативи та допомагає робити маленькі дива для дітей.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, як MELOVIN спростував чутки про невірність свого колишнього нареченого Петра Злоті, назвавши його "людиною честі". Пара розійшлася мирно після 2,5 місяці заручин.