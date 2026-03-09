Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки

Популярний український співак Меловін допоміг 9-річній Тані з Коломиї здійснити її музичну мрію, подарувавши нову скрипку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.

Мама 9-річної Тані з Коломиї розповіла, що донька живе музикою та мріє грати на скрипці. Вчителі відзначають її талант, але через інвалідність дівчинка раніше грала на старій б/у скрипці, яка майже не звучала.

Меловін запросив Таню з мамою до Києва та подарував їй інструмент із деревини ялиці та клена — на схожій грав Антоніо Страдіварі.

Коли я подарував її Тані, вона так розчулилася, що просто мовчала… Але її очі сказали більше за будь-які слова

Після вручення скрипки Меловін та Таня разом виконали композицію "Небо": артист грав за клавішами, а дівчинка — на новому інструменті.

Співак зізнався, що історія для нього особиста: у дитинстві він знав подругу, яка через відсутність нового інструменту змушена була покинути гру на скрипці.

Можливо, саме тому для мене було так важливо допомогти Тані. Я щиро вірю, що її музика ще прозвучить для багатьох сердець