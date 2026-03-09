Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки

Популярный украинский певец Меловин помог 9-летней Тане из Коломыи осуществить ее музыкальную мечту, подарив новую скрипку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.

Мама 9-летней Тани из Коломыи рассказала, что дочь живет музыкой и мечтает играть на скрипке. Учителя отмечают ее талант, но из-за инвалидности девочка раньше играла на старой б/у скрипке, которая почти не звучала.

Меловин пригласил Таню с мамой в Киев и подарил ей инструмент из древесины ели и клена — на похожей играл Антонио Страдивари.

Когда я подарил ее Тане, она так растрогалась, что просто молчала… Но ее глаза сказали больше любых слов - отметил артист.

После вручения скрипки Меловин и Таня вместе исполнили композицию "Небо": артист играл за клавишами, а девочка — на новом инструменте.

Певец признался, что история для него личная: в детстве он знал подругу, которая из-за отсутствия нового инструмента вынуждена была бросить игру на скрипке.

Возможно, именно поэтому для меня было так важно помочь Тане. Я искренне верю, что ее музыка еще прозвучит для многих сердец - добавил Меловин.

Селебритис поблагодарил всех, кто поддерживает его благотворительные инициативы и помогает творить маленькие чудеса для детей.

