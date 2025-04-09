Бизнес рассчитывает на то, что активная фаза войны завершится уже в этом году - Свириденко

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко заявила об оптимистичных ожиданиях бизнеса по завершению активной фазы войны в 2025 году. Для инвестиций в Украину нужны гарантии безопасности, в частности через механизмы НАТО.