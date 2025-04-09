Украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о редкоземельных минералах. Переговоры направлены на достижение взаимовыгодного текста соглашения.
По словам Зеленского, товарооборот Украины и США мал, объем поставок оружия это не затронет. Он добавил, что Киев работает над улучшением условий.
США ввели 10% пошлину для Украины, но она не является критической. В 2024 году экспорт в США составил $874 млн, импорт – $3,4 млрд. Украина надеется на лучшие условия.
Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.
Игорь Дегнера, глава Гоструда, задекларировал 1 470 889 грн доходов за 2024 год, включая зарплату и профсоюзные выплаты. Его жена задекларировала 417 тыс. грн доходов.
Правительство Украины работает над соглашением с США по полезным ископаемым, которое будет отражать интересы Украины. Зеленский заявил, что США предложили новую версию соглашения.
Правительство Украины получило текст соглашения от США по полезным ископаемым. Окончательного консенсуса еще не достигнуто, продолжается обработка и консультации.
Наталья Калмыкова задекларировала 567 322 грн дохода за прошлый год. Она владеет землей, домом в Винницкой области, двумя квартирами в Виннице и автомобилем CITROEN C3.
Украинцы получили 703 млн гривен помощи в рамках Зимней єПідтримки. Около 60% средств потрачено на коммунальные услуги, заявки через Укрпочту обработают до конца апреля.
Юлия Свириденко, министр экономики, задекларировала 1,2 млн грн зарплаты, банковские счета, квартиры в Киеве, Чернигове, землю на Черниговщине и BMW Х3.
Двое ВПЛ стали первыми, кто приобрел жилье через программу еОселя, использовав сертификат еВосстановление в качестве первого взноса.
Франция выделяет 200 миллионов евро на поддержку энергетического восстановления, жилья, здравоохранения и разминирования Украины. Первые 19 проектов уже отобраны для реализации в течение 16 месяцев.
Кабмин уполномочил Свириденко или Сибигу подписать соглашение об инвестиционном фонде восстановления с США. Окончательное решение относительно подписанта станет известно завтра.
Председатель ОП Андрей Ермак и украинская делегация провели переговоры с американскими партнерами по новому соглашению. Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники обеих стран, включая министра финансов США и советника по нацбезопасности.
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает диалог с США по редкоземельным металлам. По его словам, процесс переговоров происходит в нормальном рабочем режиме.
Первый вице-премьер-министр сообщила о наличии ценных ресурсов на оккупированных территориях, которые сейчас контролирует рф. Среди них - титан, используемый в авиационной и оборонной отраслях.
Правительство планирует продлить срок перебронирования военнообязанных работников до 31 марта 2024 года. Решение связано с недоступностью государственных реестров в течение более чем 20 дней из-за кибератак.
Глава ОП Андрей Ермак и министр экономики Юлия Свириденко отправляются на новый раунд переговоров с американскими партнерами. Встречи будут касаться дальнейшей поддержки Украины, экономического сотрудничества и помощи в сфере безопасности.
Из 9,6 млрд грн госпомощи по программам "еПоддержка" и "Нацкешбек" украинцы потратили 6,7 млрд грн. 56% средств ушло на оплату коммунальных услуг, остальные - на связь, питание и другие услуги.
США вводят новые пошлины на импорт стали, что затронет украинский экспорт металлургической продукции. Украинская сторона ищет решение до 12 марта, когда должны вступить в силу 25% тарифы.
Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития и титана, а также другие ценные месторождения. Россия уже оккупировала 33% месторождений редкоземельных минералов, а США заинтересованы в получении доступа к украинским ресурсам.
В 2024 году 23 тысячи украинцев получили ваучеры на обучение, а 67 тысяч прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости. Минэкономики планирует расширить программы и сделать услуги более доступными через «Дію».
Кабмин готов приватизировать Sense Bank и рассматривает продажу части «Укрнафты». Также планируется передача порта «Черноморск» в концессию в рамках государственно-частного партнерства.
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко заявила об оптимистичных ожиданиях бизнеса по завершению активной фазы войны в 2025 году. Для инвестиций в Украину нужны гарантии безопасности, в частности через механизмы НАТО.
В 2024 году в Украине обследовано и разминировано 35 тыс. кв. км территории, из которых 17 тыс. кв. км возвращено к использованию. Привлечено 73 оператора противоминной деятельности и 200 машин механического разминирования.
Проект нового Трудового кодекса предусматривает право работодателей мониторить рабочие переписки и устанавливать видеонаблюдение. Контроль возможен только как крайняя мера и при условии информирования работников.
В 2024 году 8,5 тысяч украинских семей получили кредиты по программе еОселя на сумму 14,6 млрд грн. Больше всего кредитов получили военнослужащие и правоохранители - 49% от общего количества.
Спрос на специалистов в Украине достиг довоенного уровня, а государство запустило десятки программ переквалификации. В 2025 году планируется выделить 700 млн евро на переобучение еще 180 тысяч украинцев.
Украина может получить €12,5 млрд от ЕС в 2025 году при выполнении 56 индикаторов программы Ukraine Facility. В 2024 году ожидается €16,2 млрд после выполнения 23 шагов программы.
Государство выплатило украинцам 388 млн грн кэшбэка за покупку отечественных товаров, в ноябре выплаты выросли вдвое. Выплаты за декабрь и январь перенесены на конец февраля 2025 года из-за особенностей бюджетного процесса.