Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года

Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы - среднесрочный фискальный документ, определяющий основы бюджетной политики государства на следующие три года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая, среди прочего, предусматривает взвешенное повышение социальных стандартов. Минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции. Прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта на протяжении всех трех лет (2027–2029) - сообщила Свириденко.

По ее словам, будет продолжаться поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также будут создаваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала.

Бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки. Она разработана на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий - добавила Свириденко.

Она подчеркнула, что ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году. Средняя заработная плата, по прогнозу, вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%.

Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики - отметила премьер.

Напомним

Правительство представило Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая предусматривает, даже при оптимистичном сценарии, постепенное ослабление гривны - до 51,5 грн/$ на конец 2029-го.