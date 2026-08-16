"Пожалуй, мой последний год в футболе" — Роналду сделал заявление о завершении карьеры

Криштиану Роналду считает, что этот год "вероятно" станет для него последним в качестве профессионального футболиста, передает УНН со ссылкой на Vogue и The Guardian.

Детали

Роналду, закрепивший за собой место среди величайших футболистов всех времен, забив более 950 голов за клуб и сборную, ранее говорил о завершении карьеры "скоро" или в течение "одного-двух лет".

Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира

Криштиану Роналду переполнен эмоциями после поражения Португалии от Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

"Это, вероятно, мой последний год в футболе, и я хочу оставить впечатляющее наследие", — заявил нападающий "Аль-Насра" Vogue, добавив, что его будущее после футбола "полностью распланировано".

"Я закончу, когда захочу я, а не вы" - Роналду высказался о завершении карьеры

"У меня так много дел, которыми я занят, что трудно назвать вам только одно", — сказал он, назвав путешествия и падел среди своих любимых занятий. "Поскольку футбол может оставить большую пустоту, нужно заполнять свое время разными способами, а не только одним".

Добавим

Роналду женился на своей партнерше Джорджине Родригес на камерной церемонии на португальском курорте Кашкайш. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса" рассказал Vogue, что хочет "продолжать наслаждаться тем, что я заслужил, — тем, что мы заслужили. Потому что в конце концов это были 25 лет больших жертв".

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношений

После участия в составе сборной Португалии, которая этим летом вышла в 1/8 финала чемпионата мира, Роналду должен присоединиться к "Аль-Насру" в новом сезоне Саудовской профессиональной лиги.