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В Краматорске из-под завалов извлекли тело мужчины после авиаудара рф

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Спасатели завершили поисковые работы на месте разрушенного дома в Краматорске, обнаружив тело мужчины 1966 года рождения. Разобрано 107 тонн конструкций.

В Краматорске из-под завалов извлекли тело мужчины после авиаудара рф
Фото: ГСЧС Украины

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины в Краматорске. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

13 августа в результате российского авиаудара в многоквартирном доме обрушились конструкции с первого по пятый этаж. Под завалами оказался человек. В течение 3 дней спасатели проводили поисковые и аварийно-спасательные работы. Во время разбора завалов они обнаружили и извлекли тело мужчины 1966 года рождения

- говорится в сообщении.

Всего разобрано 107 тонн разрушенных строительных конструкций. Работы на месте завершены.

Напомним

По меньшей мере 1 человек погиб, 15 получили ранения в результате вечерних ударов по Краматорской общине Донецкой области.

Павел Башинский

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