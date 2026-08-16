В Краматорске из-под завалов извлекли тело мужчины после авиаудара рф

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение