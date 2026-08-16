В Краматорске из-под завалов извлекли тело мужчины после авиаудара рф
Киев • УНН
Спасатели завершили поисковые работы на месте разрушенного дома в Краматорске, обнаружив тело мужчины 1966 года рождения. Разобрано 107 тонн конструкций.
Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины в Краматорске. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
13 августа в результате российского авиаудара в многоквартирном доме обрушились конструкции с первого по пятый этаж. Под завалами оказался человек. В течение 3 дней спасатели проводили поисковые и аварийно-спасательные работы. Во время разбора завалов они обнаружили и извлекли тело мужчины 1966 года рождения
Всего разобрано 107 тонн разрушенных строительных конструкций. Работы на месте завершены.
Напомним
По меньшей мере 1 человек погиб, 15 получили ранения в результате вечерних ударов по Краматорской общине Донецкой области.