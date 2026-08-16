Еще один склад Wildberries и логистический комплекс в Московской области оказались под ударом — СМИ
Киев • УНН
В Московской области РФ под ударом оказались склад Wildberries в Коледино и логистический комплекс «Северное Домодедово». Власти РФ пока не отреагировали на сообщения об атаке.
В Московской области РФ под удар попал склад Wildberries. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
По данным OSINT-сообществ, в Московской области вспыхнули сразу три пожара.
Горят склад Wildberries в Коледино и мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово"
Добавим, что власти РФ пока не отреагировали на сообщения об атаке.
Напомним
В ночь на воскресенье, 16 августа, беспилотники атаковали крупнейший логистический склад Wildberries в Коледино.
На складах Wildberries сгорели товары на сумму, равную годовому бюджету крупного региона рф, — аналитики12.08.26, 17:24 • 15268 просмотров