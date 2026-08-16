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Еще один склад Wildberries и логистический комплекс в Московской области оказались под ударом — СМИ

Киев • УНН

 • 2108 просмотра

В Московской области РФ под ударом оказались склад Wildberries в Коледино и логистический комплекс «Северное Домодедово». Власти РФ пока не отреагировали на сообщения об атаке.

Еще один склад Wildberries и логистический комплекс в Московской области оказались под ударом — СМИ

В Московской области РФ под удар попал склад Wildberries. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

По данным OSINT-сообществ, в Московской области вспыхнули сразу три пожара.

Горят склад Wildberries в Коледино и мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово"

- рассказывают местные.

Добавим, что власти РФ пока не отреагировали на сообщения об атаке.

Напомним

В ночь на воскресенье, 16 августа, беспилотники атаковали крупнейший логистический склад Wildberries в Коледино.

На складах Wildberries сгорели товары на сумму, равную годовому бюджету крупного региона рф, — аналитики12.08.26, 17:24 • 15268 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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