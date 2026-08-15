"Вероятно, уже не смогут потушить": в Донецке после атаки дронов вспыхнул ТЦ "Галактика"
Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке вечером 15 августа произошёл масштабный пожар в ТЦ "Галактика". Возгорание произошло после атаки дронов.
Во временно оккупированном Донецке вечером в субботу, 15 августа, возник масштабный пожар в ТЦ «Галактика». Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
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Отмечается, что возгорание произошло после атаки дронов.
«Галактика» в Донецке разгорелась, вероятно, уже не смогут потушить
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух наземных ретрансляторов и пяти пунктов управления БПЛА противника на оккупированных территориях. Также поражён пункт управления БПЛА противника в районе Часова Яра Донецкой области.
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