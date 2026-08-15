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"Вероятно, уже не смогут потушить": в Донецке после атаки дронов вспыхнул ТЦ "Галактика"

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Во временно оккупированном Донецке вечером 15 августа произошёл масштабный пожар в ТЦ "Галактика". Возгорание произошло после атаки дронов.

"Вероятно, уже не смогут потушить": в Донецке после атаки дронов вспыхнул ТЦ "Галактика"

Во временно оккупированном Донецке вечером в субботу, 15 августа, возник масштабный пожар в ТЦ «Галактика». Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что возгорание произошло после атаки дронов.

«Галактика» в Донецке разгорелась, вероятно, уже не смогут потушить

— говорится в одной из публикаций.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение двух наземных ретрансляторов и пяти пунктов управления БПЛА противника на оккупированных территориях. Также поражён пункт управления БПЛА противника в районе Часова Яра Донецкой области.

7-й корпус ДШВ показал удары по логистике оккупантов под Донецком - видео10.07.26, 12:00 • 4293 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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