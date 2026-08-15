Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь

Укус пчелы может вызвать не только боль, покраснение и отёк в месте укуса. В некоторых случаях реакция организма может быть аллергической и представлять угрозу для жизни. Подробнее о том, как правильно оказать первую помощь после укуса, какие симптомы должны насторожить и когда необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, специально для УНН рассказала кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, директор киевского аллергологического центра "Аллерголог" Марина Борисюк.

Детали

После укуса важно следить не только за самим местом поражения, но и за общим состоянием человека, говорит врач. Обычная местная реакция и аллергия могут протекать по-разному, поэтому особое внимание стоит обратить на то, как изменяется отёк в первые минуты после укуса.

"Реакция может быть местной, может быть общей. Если брать вообще всё, что касается аллергии, называем это так — инсектная аллергия, после укуса насекомых. Так вот, пчела, к сожалению, чаще всего вызывает аллергию, то есть её яд чаще всего вызывает такие более системные реакции", — подчеркнула врач.

По словам специалиста, при обычной местной реакции отёк постепенно должен уменьшаться, однако если он продолжает увеличиваться, появляется сильный зуд и ощущение распирания, это может свидетельствовать об аллергической реакции, и такое состояние требует особого внимания.

Вообще через полчаса, если нет аллергической реакции, отёк должен спадать. Если же через 20 минут, когда вы уже приложили лёд, намазали место холодной водой, отёк не спадает или, наоборот, становится больше и начинается зуд, то это уже аллергическая реакция — говорит Марина Борисюк.

Марина Борисюк объяснила, что местная аллергическая реакция может сопровождаться значительным отёком в зоне укуса. В то же время наиболее опасной является системная реакция, которая влияет на весь организм. Одним из таких состояний является анафилактический шок.

"Отёк очень большой, человек начинает чувствовать, как будто его распирает изнутри. Это местная аллергическая реакция, а может быть системная. И, к сожалению, системные реакции могут быть очень тяжёлыми. Это может быть анафилактический шок", — объясняет врач.

При анафилактическом шоке, говорит врач, резко падает артериальное давление, а состояние человека может представлять угрозу для жизни. В такой ситуации нельзя ограничиваться домашними средствами или ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно.

"Мы называем это анафилактическим шоком, при этом резко падает давление, и это в первую очередь угроза жизни, поэтому в таком случае должна быть оказана неотложная медицинская помощь", — подчёркивает эксперт.

Если же после укуса возникла только местная реакция, то прежде всего нужно позаботиться об уменьшении отёка. Для этого можно использовать компресс.

"Столовую ложку уксуса можно развести в четверти стакана воды и сделать примочку. Помимо уксуса, это может быть и раствор соды. Также чайную ложку соды растворяют в четверти стакана воды и прикладывают такие примочки. Но это будет только местное снятие отёка. Если же есть аллергическая реакция, это не поможет. При аллергической реакции нужно принять таблетку, которую мы называем антигистаминной противоаллергической, и смазать кожу специальной мазью", — говорит врач.

Также специалист советует людям, которые знают о своей склонности к аллергическим реакциям, заранее иметь при себе необходимые препараты.

"Не все мы носим с собой какие-то антигистаминные таблетки, но если человек знает, что, например, едет куда-то на луг, где будет цвести много цветов и там может быть пчела, или на берегу реки очень часто, когда мы ходим босиком по траве, то стоит взять таблетку антигистаминного препарата", — говорит аллерголог.

Сразу после укуса, если нет аллергии, также нужно правильно обработать место поражения. Первым шагом является удаление жала, если оно осталось в коже. После этого к месту укуса можно приложить холод, чтобы уменьшить отёк.

"Безусловно, нужно удалить жало, приложить холодное, и дальше смотреть, как будет вести себя этот отёк", — подчёркивает эксперт.

Кстати, врач отметила, что холод не стоит прикладывать непосредственно к коже, поскольку это может переохладить ткани.

"Лёд можно завернуть в какую-нибудь ткань или даже бумажную салфетку, чтобы не переохладить ткани, к которым мы его прикладываем, но чтобы при этом был холод", — объясняет врач.

Таким образом, после укуса пчелы важно удалить жало, приложить холод и наблюдать за состоянием человека. Если отёк быстро увеличивается, появляется сильный зуд или возникают признаки системной реакции, необходимо обратиться за медицинской помощью. В случае анафилактического шока помощь должна быть неотложной.

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