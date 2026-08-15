российские беспилотники убили трехмесячного ребенка в Марганце Днепропетровской области

Во Франции заблокировали законопроект о запрете социальных сетей для детей

Во Франции заблокировали законопроект о запрете социальных сетей для детей

Во Франции заблокировали законопроект о запрете социальных сетей для детей

Во Франции заблокировали законопроект о запрете социальных сетей для детей

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе

В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе