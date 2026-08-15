российские беспилотники убили трехмесячного ребенка в Марганце Днепропетровской области
Киев • УНН
Ночью 15 августа российские беспилотники атаковали Марганец, попав в многоэтажный дом. Погиб трехмесячный мальчик, 11 человек получили ранения, среди них двое детей.
Враг в ночь на субботу, 15 августа, атаковал Днепропетровскую область. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
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По его словам, в результате атаки россиян в Марганце погиб трехмесячный мальчик.
Враг нанес удар беспилотниками по многоэтажному дому. 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди раненых двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка
Напомним
В ночь на 6 августа в Днепропетровской области съемочная группа телеканала СТБ вместе с военными и пресс-офицером попала под атаку российских FPV-дронов.
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