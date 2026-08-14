Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в Киеве

Останки основателя и первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца вернули в Украину спустя 88 лет после его гибели. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, их встретили с государственными и воинскими почестями.

Прощание с выдающимся украинцем состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, после чего его временно перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Вместе с тем оно не станет окончательным вечным пристанищем для одного из лидеров украинского освободительного движения. В будущем останки Коновальца планируют перенести в Пантеон национальных героев. Это произойдет сразу после его создания.

Перед церемонией прощания останки полковника комплексно исследовали с применением современных методов. По словам Верещук, к работе привлекли специалистов, историков и антропологов. Использовали даже компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Эксгумация в Роттердаме

Эксгумацию останков Евгения Коновальца провели 11 августа на кладбище "Кросвейк" в нидерландском Роттердаме.

На месте захоронения отслужили панихиду, которую возглавил епископ Парижской епархии святого Владимира Великого УГКЦ владыка Игорь Ранца в совместном служении украинских священников в Нидерландах.

В церемонии также принял участие председатель Украинского института национальной памяти Александр Алфёров.

Надгробие, крест и другие элементы могилы Коновальца в Нидерландах решили сохранить. Их перевезли в родное село полковника Зашков во Львовской области, где расположен его музей-усадьба.

Возвращение останков Коновальца организовали при участии Офиса Президента, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти. Перед этим украинская сторона получила необходимые разрешения властей Роттердама на эксгумацию и транспортировку останков.

Кто такой Евгений Коновалец

Евгений Коновалец был полковником Армии Украинской Народной Республики, командиром Сечевых стрельцов, одним из основателей Украинской военной организации и основателем Организации украинских националистов.

После создания ОУН в 1929 году Коновалец стал ее первым председателем и возглавлял организацию до своей гибели.

23 мая 1938 года Коновальца убили в Роттердаме в результате спецоперации советских спецслужб и по личному приказу Иосифа Сталина. Агент НКВД, уроженец Мелитополя Павел Судоплатов передал ему взрывное устройство, замаскированное под подарок - коробку шоколадных конфет. В результате взрыва Коновалец погиб на месте.

28 мая 1938 года его похоронили на кладбище "Кросвейк". После похорон соратники Коновальца заявили о намерении в будущем перенести его останки на украинскую землю после восстановления независимого государства.

На родину тело полковника вернули спустя 88 лет после гибели.

Контекст

Возвращение останков Евгения Коновальца - составляющая процесса перезахоронения в Украине выдающихся деятелей украинского освободительного движения, которые умерли или были убиты за рубежом.

В мае 2026 года в Украину вернули останки другого руководителя ОУН и полковника Армии УНР Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. 24 мая их перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

В перспективе украинская сторона также рассматривает возможность возвращения останков жены Евгения Коновальца Ольги и их сына Юрия, которые похоронены в Риме.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Правительство поручило перезахоронить останки полковника Армии УНР и первого председателя ОУН Евгения Коновальца на Национальном военном мемориальном кладбище.