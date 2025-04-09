Мелитополь

На ВОТ Запорожской области появились автобусы "победы", украшенные георгиевскими лентами и советской символикой. Оккупанты готовятся к 80-летию победы, игнорируя потребности гражданских.
3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя взорвался бронированный автомобиль. Внутри находился вражеский экипаж и десант подразделения «ахмат восток», по меньшей мере пятеро ликвидированы.
Учителей из оккупированного Мариуполя отправили в Петербург на тренинги, где их учат выявлять проукраинские семьи через детей и доносить на них. россия использует образование для контроля и русификации.
Коллаборационисты массово сгоняют на выставку учеников младших классов. Так кремль с детства формирует искаженное представление об истории.
В оккупированном Мелитополе старшеклассники обязаны проходить военные учения для получения аттестата. Подготовку проводит центр "Воин" вместе с партией "Единая Россия".
В 70-м мотострелковом полку рф увеличивается число погибших и пропавших военных во время неофициальных выездов. Командование усилило контроль за передвижением личного состава из-за инцидентов.
ФСБ проводит проверки переписки родственников военных ВСУ на оккупированных территориях. В случае выявления контактов людям предлагают либо сотрудничать с оккупантами, либо депортацию в РФ в течение нескольких часов.
На оккупированных территориях россияне звонят должникам банков с предложением списать долги в обмен на контракт с армией рф. Количество желающих заключить контракт остается критически низким.
На оккупированных территориях Украины школы массово закрывают столовые из-за нехватки персонала. Оккупационные власти привлекают неподготовленных студентов ПТУ для работы в пищеблоках под видом практики.
За 1000 дней войны на строительство укрытий в Украине выделено 31,3 млрд грн, из которых Киев и область получили 11,4 млрд. Крупнейший тендер в 297,8 млн грн получило УВК №183 "Фортуна".
Партизан движения "АТЕШ" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка на Херсонщине. Диверсия направлена на нарушение логистики вражеских войск на железнодорожной ветке Новоалексеевка-Мелитополь.
Настоятель храма Харьковской епархии УПЦ (МП) собирал информацию о расположении войск ВСУ для вражеских ракетных ударов. Клирик передавал оккупантам данные через мессенджер с пометками на Google-картах.
Эксперты ООН призывают россию подтвердить сообщение о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей в августе 2023 года. Они требуют вернуть тело и провести независимое расследование.
Центр национального сопротивления сообщил о привлечении детей к сбору урожая и изготовлению дронов на оккупированных территориях.
Армия рф сосредотачивает усилия в Авдеевско-Покровском секторе, создавая условия для наступления. По данным британской разведки, россияне попытаются захватить Селидово в ближайшие недели и продвигаются к центру Торецка.
Украинскую журналистку Викторию Рощину удерживали в СИЗО Таганрога, где применяют пытки. Правозащитники сообщили, что ее держали в одиночной камере как минимум с мая по сентябрь 2024 года.
"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным. Генеральный директор Игорь Смелянский сообщил, что повестки доставляются и сегодня, каждая из них номерная и защищена.
На оккупированных территориях Украины внедряют уроки «патриотизма», где детей учат убивать. Московские попы и боевики призывают молодежь вступать в российскую армию.
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. ГУР сообщает, что Ломейко сотрудничал с оккупантами и был причастен к репрессиям украинцев.
Во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110 с тремя российскими военными. Операцию по уничтожению захватчиков осуществили украинские подпольщики под координацией ГУР.
россияне арестовали Евгения Ильченко за ведение Telegram-канала об оккупированном Мелитополе. Его подвергали пыткам и принуждали к рабскому труду, в частности рытью траншей для российских военных.
Оккупационные власти на захваченных территориях Украины проводят рейды для выявления "бесхозного" жилья. Владельцам предлагают предоставить документы до 16 августа, иначе имущество будет конфисковано и может быть передано российским переселенцам.
Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что нет признаков формирования наступательной группировки россиян в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, ВСУ готовы дать отпор в случае наступления.
российские захватчики в оккупированном Мелитополе усиливают имущественное давление на жителей, организуя рейды и фильтрацию с целью выявления "бесхозного имущества", его изъятия и распоряжения по своему усмотрению для заселения военных или приезжих рабочих или дальнейшей продажи.
25 предателей из оккупированной Запорожской области добровольно вступили в ряды российской полиции и получили российские паспорта, им грозит до 15 лет тюремного заключения за сотрудничество.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании с коллаборациониста Евгения Балицкого активов на сумму более 120 миллионов гривен, включая самолеты, квартиры, автомобили и компании на временно оккупированной части Запорожской области.
Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском и Покровском направлениях, при этом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 22 боевых столкновения произошли на Купянском и 12 боевых столкновений продолжаются на Покровском направлении, в то время как еще шесть атак были отбиты.
Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется силами обороны Украины, при этом интенсивные боевые действия сосредоточены в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, где противник предпринял 23 безуспешные попытки прорвать линию обороны Украины.
Более 54 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье было удовлетворено, и более 6 тыс. сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье было выдано в рамках Программы восстановления Украины за первый год ее действия.
Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.