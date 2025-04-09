Мелитополь

"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.