Мелитополь

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29391 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 44449 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

На ВОТ Запорожской области появились автобусы "победы", украшенные георгиевскими лентами и советской символикой. Оккупанты готовятся к 80-летию победы, игнорируя потребности гражданских.

Общество • 6 апреля, 19:08 • 15121 просмотра

"Кадыровцы" в броневике взлетели на воздух в Мелитополе: кадры от ГУР

3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя взорвался бронированный автомобиль. Внутри находился вражеский экипаж и десант подразделения «ахмат восток», по меньшей мере пятеро ликвидированы.

Война • 4 апреля, 08:40 • 10480 просмотра

Учителей-коллаборационистов из Мариуполя учат доносить на проукраинские семьи

Учителей из оккупированного Мариуполя отправили в Петербург на тренинги, где их учат выявлять проукраинские семьи через детей и доносить на них. россия использует образование для контроля и русификации.

Война • 31 марта, 02:15 • 13233 просмотра

“Спасибо деду за победу”: в Мелитополе оккупанты проводят очередную акцию по навязыванию “русского мира” украинским детям - ЦНС

Коллаборационисты массово сгоняют на выставку учеников младших классов. Так кремль с детства формирует искаженное представление об истории.

Общество • 26 марта, 05:06 • 13695 просмотра

В Мелитополе оккупанты ввели обязательную военную подготовку для школьников - ЦНС

В оккупированном Мелитополе старшеклассники обязаны проходить военные учения для получения аттестата. Подготовку проводит центр "Воин" вместе с партией "Единая Россия".

Война • 24 марта, 01:42 • 133421 просмотра

Среди оккупантов растет количество погибших из-за «отпусков» - "АТЕШ"

В 70-м мотострелковом полку рф увеличивается число погибших и пропавших военных во время неофициальных выездов. Командование усилило контроль за передвижением личного состава из-за инцидентов.

Война • 3 февраля, 21:21 • 27366 просмотра

Или пойти на сотрудничество, иначе - всего несколько часов на сборы: на ВОТ депортируют родственников защитников Украины

ФСБ проводит проверки переписки родственников военных ВСУ на оккупированных территориях. В случае выявления контактов людям предлагают либо сотрудничать с оккупантами, либо депортацию в РФ в течение нескольких часов.

Общество • 24 декабря, 09:12 • 20611 просмотра

Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

На оккупированных территориях россияне звонят должникам банков с предложением списать долги в обмен на контракт с армией рф. Количество желающих заключить контракт остается критически низким.

Общество • 16 декабря, 02:36 • 102330 просмотра

В школах на ВОТ Украины не работают столовые из-за нехватки поваров

На оккупированных территориях Украины школы массово закрывают столовые из-за нехватки персонала. Оккупационные власти привлекают неподготовленных студентов ПТУ для работы в пищеблоках под видом практики.

Общество • 10 декабря, 01:00 • 21125 просмотра

На укрытие во время войны направлено более 31,3 млрд грн - YC

За 1000 дней войны на строительство укрытий в Украине выделено 31,3 млрд грн, из которых Киев и область получили 11,4 млрд. Крупнейший тендер в 297,8 млн грн получило УВК №183 "Фортуна".

Общество • 2 декабря, 12:10 • 17433 просмотра

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на железной дороге между Херсонщиной и временно оккупированным Крымом

Партизан движения "АТЕШ" уничтожил электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка на Херсонщине. Диверсия направлена на нарушение логистики вражеских войск на железнодорожной ветке Новоалексеевка-Мелитополь.

Война • 26 ноября, 03:51 • 20450 просмотра

СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове

Настоятель храма Харьковской епархии УПЦ (МП) собирал информацию о расположении войск ВСУ для вражеских ракетных ударов. Клирик передавал оккупантам данные через мессенджер с пометками на Google-картах.

Война • 25 ноября, 10:25 • 15860 просмотра

ООН требует у рф подтверждения смерти журналистки Рощиной в российском плену

Эксперты ООН призывают россию подтвердить сообщение о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, пропавшей в августе 2023 года. Они требуют вернуть тело и провести независимое расследование.

Общество • 24 октября, 06:16 • 23484 просмотра

Оккупанты используют детский труд - Сопротивление

Центр национального сопротивления сообщил о привлечении детей к сбору урожая и изготовлению дронов на оккупированных территориях.

Война • 16 октября, 12:55 • 11468 просмотра

Армия рф продолжает создавать условия для наступления на Покровск, попытается захватить Селидово в ближайшие недели - британская разведка

Армия рф сосредотачивает усилия в Авдеевско-Покровском секторе, создавая условия для наступления. По данным британской разведки, россияне попытаются захватить Селидово в ближайшие недели и продвигаются к центру Торецка.

Война • 11 октября, 14:29 • 15474 просмотра

Погибшую журналистку Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов рф - правозащитники

Украинскую журналистку Викторию Рощину удерживали в СИЗО Таганрога, где применяют пытки. Правозащитники сообщили, что ее держали в одиночной камере как минимум с мая по сентябрь 2024 года.

Общество • 11 октября, 11:34 • 14924 просмотра

Смелянский заявил, что "Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным. Генеральный директор Игорь Смелянский сообщил, что повестки доставляются и сегодня, каждая из них номерная и защищена.

Общество • 9 октября, 16:25 • 17975 просмотра

россияне внедряют для детей на ВОТ уроки, на которых учат убивать - Сопротивление

На оккупированных территориях Украины внедряют уроки «патриотизма», где детей учат убивать. Московские попы и боевики призывают молодежь вступать в российскую армию.

Общество • 5 октября, 22:58 • 42467 просмотра

В оккупированном Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко

Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. ГУР сообщает, что Ломейко сотрудничал с оккупантами и был причастен к репрессиям украинцев.

Война • 2 октября, 12:42 • 16904 просмотра

В Мелитополе взорвали автомобиль с оккупантами. В ГУР рассказали детали миссии

Во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110 с тремя российскими военными. Операцию по уничтожению захватчиков осуществили украинские подпольщики под координацией ГУР.

Война • 1 октября, 15:20 • 16440 просмотра

Россияне взяли в рабство украинца, который основал Telegram-канал об оккупированном Мелитополе

россияне арестовали Евгения Ильченко за ведение Telegram-канала об оккупированном Мелитополе. Его подвергали пыткам и принуждали к рабскому труду, в частности рытью траншей для российских военных.

Общество • 6 августа, 17:38 • 26638 просмотра

Оккупанты на ВОТ планируют конфисковать имущество украинцев до 16 августа

Оккупационные власти на захваченных территориях Украины проводят рейды для выявления "бесхозного" жилья. Владельцам предлагают предоставить документы до 16 августа, иначе имущество будет конфисковано и может быть передано российским переселенцам.

Война • 4 августа, 19:37 • 102861 просмотра

Признаков формирования наступательной группировки рф в Запорожской и Херсонской областях нет - Лиховий

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что нет признаков формирования наступательной группировки россиян в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, ВСУ готовы дать отпор в случае наступления.

Война • 25 июля, 09:50 • 28431 просмотра

российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

российские захватчики в оккупированном Мелитополе усиливают имущественное давление на жителей, организуя рейды и фильтрацию с целью выявления "бесхозного имущества", его изъятия и распоряжения по своему усмотрению для заселения военных или приезжих рабочих или дальнейшей продажи.

Общество • 16 июня, 15:13 • 36333 просмотра

Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья

25 предателей из оккупированной Запорожской области добровольно вступили в ряды российской полиции и получили российские паспорта, им грозит до 15 лет тюремного заключения за сотрудничество.

Война • 7 июня, 11:13 • 21932 просмотра

Самолеты и автомобили: ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании с коллаборациониста Евгения Балицкого активов на сумму более 120 миллионов гривен, включая самолеты, квартиры, автомобили и компании на временно оккупированной части Запорожской области.

политика • 5 июня, 11:57 • 17297 просмотра

Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях

Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском и Покровском направлениях, при этом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 22 боевых столкновения произошли на Купянском и 12 боевых столкновений продолжаются на Покровском направлении, в то время как еще шесть атак были отбиты.

Война • 22 мая, 13:44 • 25127 просмотра

Враг продолжает наступательные действия: больше всего боевых столкновений происходит на Покровском направлении

Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется силами обороны Украины, при этом интенсивные боевые действия сосредоточены в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, где противник предпринял 23 безуспешные попытки прорвать линию обороны Украины.

Война • 21 мая, 12:53 • 23358 просмотра

Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья

Более 54 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье было удовлетворено, и более 6 тыс. сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье было выдано в рамках Программы восстановления Украины за первый год ее действия.

Общество • 10 мая, 09:00 • 27680 просмотра

"День Победы" празднуют уже неделю: Федоров рассказал, как на оккупированных территориях воплощают кремлевскую пропаганду

Председатель Запорожской ОВА сообщил, что на временно оккупированных территориях уже неделю празднуют "День Победы", причем пожилые люди и дети больше всего подвергаются воздействию кремлевской пропаганды, которая включает в себя школьные мероприятия, пропагандистские доски и колорадские ленты.

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