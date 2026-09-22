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В Киеве задержали киллершу фсб, которая готовила покушение на российского оппозиционера

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

СБУ задержала в Киеве жительницу оккупированного Мелитополя, которая по заданию фсб готовила покушение на российского оппозиционера. Ей грозит пожизненное заключение.

В Киеве задержали киллершу фсб, которая готовила покушение на российского оппозиционера

В Киеве задержали киллершу фсб, которая готовила покушение на лидера одной из украинских общественных организаций — российского оппозиционера. Об этом сообщили в СБУ 22 сентября, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще одно резонансное убийство, которое по заказу фсб рф должно было произойти в Украине. В результате спецоперации в Киеве задержана агентка рф, получившая задание ликвидировать российского оппозиционера, который в настоящее время возглавляет одну из всеукраинских общественных организаций

— сообщили в СБУ.

Детали

Как выяснило расследование, указали в СБУ, "киллерша должна была застрелить активиста из боевого пистолета из засады возле одного из столичных спортзалов, где он работает тренером по кикбоксингу".

"Таким образом рф надеялась убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину — сначала в Киевской области, а затем — на Восточном фронте", — отметили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ, как указано, сработали на опережение и задержали фигурантку возле спорткомплекса, когда она проводила дополнительную разведку местности, чтобы выбрать огневую позицию для покушения.

По материалам дела, заказ фсб выполняла завербованная врагом безработная жительница временно оккупированного Мелитополя.

Установлено, что российские спецслужащие привлекли женщину к сотрудничеству в обмен на "закрытие" дела о незаконном хранении наркотиков.

"Завербованная агентка прошла курс подготовки на базе местного "филиала" фсб, где ее обучали мерам конспирации, ориентированию на местности и стрельбе из огнестрельного оружия. После завершения тренировок киллершу переправили в Житомир транзитом через территорию беларуси, а затем она прибыла в Киев. В столице фигурантка регулярно меняла адреса гостиниц", — рассказали в СБУ.

Также, выходя из номера, фигурантка, по данным СБУ, оставляла отметку на двери для выявления возможного пребывания посторонних лиц в помещении.

"Впоследствии агентка получила от куратора из рф координаты схрона в лесопарковой зоне столицы, где забрала пистолет с патронами. Контрразведчики СБУ обнаружили оружие во время обыска в гостиничном номере задержанной", — говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, также у фигурантки изъят смартфон, с которого она контактировала с куратором от фсб. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Следователи СБУ сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Покушение на командира "Хартии" Оболенского: киллером оказался 69-летний мужчина, его завербовали "под чужим флагом"31.07.26, 19:48 • 5487 просмотров

Юлия Шрамко

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