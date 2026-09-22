Золото выросло до $4360 за унцию после падения нефти более чем на 9% за четыре дня

Золото подорожчало примерно до $4360 за унцию на фоне резкого снижения цен на нефть, которое ослабило опасения по поводу инфляции и вероятности дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой США. Нефть потеряла более 9% за предыдущие 4 торговые сессии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена золота выросла на 0,4% — до $4361,89 за унцию. Накануне драгоценный металл продемонстрировал крупнейшее за неделю падение, однако впоследствии возобновил рост.

Нефть во вторник стабилизировалась после падения более чем на 9% за 4 дня. Цены снижались из-за ослабления опасений по поводу поставок с Ближнего Востока и возобновления дипломатических усилий по прекращению войны между США и Ираном.

Падение цен на нефть поддержало золото

Более дешевая нефть снижает инфляционное давление, а следовательно, и необходимость дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. Более низкие ставки обычно благоприятны для золота.

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На прошлой неделе Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила ставку. В то же время представители ФРС продолжают сигнализировать, что для возвращения инфляции к целевому уровню могут потребоваться дополнительные повышения.

Интерес инвесторов к золоту остается высоким: в сентябре биржевые фонды, обеспеченные золотом, привлекли около 50 тонн металла. Это стал третий месяц подряд с чистым притоком.

Серебро также подорожало на 0,8% — до $66,56 за унцию, тогда как платина и палладий продемонстрировали незначительный рост.

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