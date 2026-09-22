Россия запустила последнее крупное нефтяное месторождение с запасами около 51 млрд баррелей

россия после нескольких лет задержек начала коммерческий экспорт нефти с "Восток Ойл" — последнего в стране проекта с такой большой ресурсной базой. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

Детали

"Роснефть" начала загружать 4 танкера ледового класса на терминале "Бухта Север". Кластер объединяет более 13 месторождений на Таймыре и в Восточной Сибири с запасами около 51 млрд баррелей.

Потенциал "Восток Ойл" оценивали в 2 млн баррелей в сутки — более 20% нынешней добычи нефти в россии. Других месторождений с такой ресурсной базой в стране не осталось.

Добычу планируют наращивать

На первом этапе проект будет экспортировать около 150 тыс. баррелей в сутки. Во второй половине 2027 года показатель планируют увеличить до 600 тыс., а к 2030 году — до 1 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало

Месторождения открыли еще во времена СССР, однако в 1990-х их фактически законсервировали. После начала полномасштабной войны против Украины из проекта вышли BP, Trafigura и Vitol, что задержало его запуск на несколько лет.

Для реализации "Восток Ойл" российские власти предоставили налоговые льготы на 2,6 трлн рублей. Арктическое расположение позволяет экспортировать нефть в Азию Северным морским путем.

Московский НПЗ после атаки беспилотника не выставил топливо на продажу — СМИ