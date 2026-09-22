Россия запустила последнее крупное нефтяное месторождение с запасами около 51 млрд баррелей

$44.670.0151.200.04
ukenru
22:56 • 110 просмотра
Россия пытается запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины — Стубб
22:16 • 2160 просмотра
В Нью-Йорке открыли новый офис Совета Европы для усиления механизмов привлечения рф к ответственности за агрессиюPhoto
21:55 • 3240 просмотра
ЕС не смог договориться о снятии санкций с российских миллиардеров Усманова и Фридмана
20:58 • 7604 просмотра
"Агония системы": на выборах в Госдуму РФ могли сфальсифицировать каждый третий голос
20:28 • 10224 просмотра
Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian
20:19 • 9668 просмотра
Зеленский и глава ЦРУ Рэтклифф тайно встретились в аэропорту Ирландии — Reuters
Эксклюзив
17:04 • 26791 просмотра
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
21 сентября, 16:38 • 29635 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило
21 сентября, 15:35 • 18410 просмотра
Одессу накрыла непогода: улицы подтоплены, объявлен жёлтый уровень опасностиVideo
21 сентября, 14:49 • 30011 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.5м/с
90%
743мм
Популярные новости
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника21 сентября, 13:03 • 29325 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21 сентября, 13:08 • 31014 просмотра
Пробежал 4 200 км, чтобы привлечь внимание к войне в Украине — во Львове швейцарский спортсмен завершил 60-дневный марафонPhotoVideo21 сентября, 13:20 • 6098 просмотра
В ЕС ожидают продления санкций против рф - Сибига объяснил, почему исключение Усманова и Фридмана неприемлемо21 сентября, 14:15 • 4598 просмотра
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo21 сентября, 15:07 • 16982 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
Эксклюзив
17:04 • 26792 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило21 сентября, 16:38 • 29636 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo21 сентября, 14:49 • 30012 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21 сентября, 13:08 • 31103 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника21 сентября, 13:03 • 29408 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Венгрия
Франция
Реклама
УНН Lite
Мег Райан впервые более чем за 8 лет появилась на публике со своим знаменитым сыномPhoto22:05 • 1022 просмотра
Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой и показала первое фото сына с Джейком БонджовиPhoto21:06 • 3060 просмотра
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo21 сентября, 15:07 • 17043 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto21 сентября, 09:56 • 34064 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 57631 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
Financial Times
Социальная сеть
Truth Social

Россия запустила последнее крупное нефтяное месторождение с запасами около 51 млрд баррелей

Киев • УНН

 • 184 просмотра

РФ начала экспорт нефти с «Восток Ойл» в Арктике. Добычу планируют нарастить до 1 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Россия запустила последнее крупное нефтяное месторождение с запасами около 51 млрд баррелей

россия после нескольких лет задержек начала коммерческий экспорт нефти с "Восток Ойл" — последнего в стране проекта с такой большой ресурсной базой. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

Детали

"Роснефть" начала загружать 4 танкера ледового класса на терминале "Бухта Север". Кластер объединяет более 13 месторождений на Таймыре и в Восточной Сибири с запасами около 51 млрд баррелей.

Потенциал "Восток Ойл" оценивали в 2 млн баррелей в сутки — более 20% нынешней добычи нефти в россии. Других месторождений с такой ресурсной базой в стране не осталось.

Добычу планируют наращивать

На первом этапе проект будет экспортировать около 150 тыс. баррелей в сутки. Во второй половине 2027 года показатель планируют увеличить до 600 тыс., а к 2030 году — до 1 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало21.09.26, 13:40 • 23472 просмотра

Месторождения открыли еще во времена СССР, однако в 1990-х их фактически законсервировали. После начала полномасштабной войны против Украины из проекта вышли BP, Trafigura и Vitol, что задержало его запуск на несколько лет.

Для реализации "Восток Ойл" российские власти предоставили налоговые льготы на 2,6 трлн рублей. Арктическое расположение позволяет экспортировать нефть в Азию Северным морским путем.

Московский НПЗ после атаки беспилотника не выставил топливо на продажу — СМИ21.09.26, 20:44 • 4276 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Азия
Украина