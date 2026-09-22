росія запустила останнє велике родовище нафти із запасами близько 51 млрд барелів

росія після кількох років затримок розпочала комерційний експорт нафти з "Восток Ойл" – останнього в країні проєкту з такою великою ресурсною базою. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Reuters, пише УНН.

Деталі

"Роснефть" почала завантажувати 4 танкери льодового класу на терміналі "Бухта Север". Кластер об'єднує понад 13 родовищ на Таймирі та у Східному Сибіру із запасами близько 51 млрд барелів.

Потенціал "Восток Ойл" оцінювали у 2 млн барелів на добу – понад 20% нинішнього видобутку нафти в росії. Інших родовищ із такою ресурсною базою в країні не залишилося.

Видобуток планують нарощувати

На першому етапі проєкт експортуватиме близько 150 тис. барелів на добу. У другій половині 2027 року показник планують збільшити до 600 тис., а до 2030 року – до 1 млн барелів на добу.

Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло

Родовища відкрили ще за часів СРСР, однак у 1990-х їх фактично законсервували. Після початку повномасштабної війни проти України з проєкту вийшли BP, Trafigura та Vitol, що затримало його запуск на кілька років.

Для реалізації "Восток Ойл" російська влада надала податкові пільги на 2,6 трлн рублів. Арктичне розташування дозволяє експортувати нафту до Азії Північним морським шляхом.

Московський НПЗ після атаки безпілотника не виставив пальне на продаж - ЗМІ