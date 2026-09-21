Ціни на нафту впали до 11-денного мінімуму - що сприяло

Ціни на нафту 21 вересня впали до найнижчого рівня за 11 днів, на тлі того, як інвестори сподівалися на дипломатичний прогрес у війні з Іраном завдяки засіданню ООН цього тижня та очікували часткового відновлення поставок із Саудівської Аравії. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent та американську нафту марки West Texas Intermediate у понеділок досягли найнижчого рівня з 10 вересня. Листопадовий контракт на нафту Brent о 08:59 за Гринвічем (11:59 за Києвом) коштував 101,75 долара за барель, знизившись на 2,12 долара, або 2%.

Жовтневий контракт WTI, термін дії якого закінчується у вівторок, впав на 1,96 долара, або 2%, до 98,34 долара за барель. Листопадовий контракт становив 94,16 долара.

Іран та США обмінялися новими погрозами в неділю, хоча президент США Дональд Трамп заявив, що він буде відкритий для зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який, як очікується, буде цього тижня в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Схоже, що певний рівень премії за ризик знімається з цін на нафту в надії, що цього тижня може з'явитися дипломатичний шлях до деескалації війни між США та Іраном", – сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Іран передав посередникам свої умови для відновлення переговорів, процитувала Al Jazeera слова керівника служби безпеки Ірану Мохсена Резаї в інтерв'ю в суботу.

Однак напруженість на Близькому Сході залишалася підвищеною, на тлі того, як підтримувані Іраном єменські хусити заявили, що в суботу вони атакували "чутливі" об'єкти в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ракетами та безпілотниками, а також об'єкт Aramco в місті Янбу на Червоному морі, ключовому центрі експорту нафти.

У понеділок речник іранського Корпусу вартових ісламської революції заявив, що Іран використає нову зброю та атакуватиме місця, які раніше не атакували, якщо США розпочнуть новий наступ проти нього, повідомляє інформаційне агентство Fars.

Китай попросив Іран допомогти стримати хуситів після звернення Саудівської Аравії до Пекіна після атак, повідомляють три іранські джерела, знайомі з цим питанням.

Атаки хуситів на трубопровід "Схід-Захід" (East-West) компанії Saudi Aramco спонукали державну енергетичну компанію збільшити експорт через Ормузьку протоку цього та наступного місяця після зупинки деяких поставок через Янбу.

"Потоки нафти на Близькому Сході залишаються напрочуд сильними, попри перебої в роботі трубопроводу "Схід-Захід" Саудівської Аравії", – йдеться у записці аналітиків JPMorgan від 18 вересня.

"Найпомітніший поворот стався з боку Саудівської Аравії", – сказали аналітики, на тлі того, як супутникові дані вказують на те, що середній обсяг транспортування саудівської нафти через Ормузьку протоку за останні шість днів становив 2,9 мільйона барелів на добу, порівняно з лише 700 000 барелів на добу у серпні.

Ціна на російську нафту вперше з квітня перевищила $120 за барель через зростання попиту у Китаї - Reuters