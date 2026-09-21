Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі разом відвідали вечірку з нагоди 31-го дня народження зірки "Канзас-Сіті Чіфс" Патріка Махоумса. Святкування відбулося 19 вересня у штаті Міссурі, повідомляє E! News, пише УНН.

Пара прибула до стейк-хаусу 1587 Prime, співвласниками якого є Махоумс і Келсі. Свіфт обрала для вечора чорну сукню без бретелей, туфлі на високих підборах і сумку в тон

Келсі прийшов у сорочці з короткими рукавами, шортах і кросівках. Перед входом до ресторану пару помітили, коли вони трималися за руки та вітали шанувальників.

Дружина Патріка Махоумса Бріттані поділилася кількома фотографіями зі святкування. На одному зі знімків футболіст позував біля святкових повітряних кульок.

Завжди святкую з тобою