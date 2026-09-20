Майже 900 випадків сексуального насильства з боку рф - МЗС України відповіло на доповідь ООН
Київ • УНН
ООН зафіксувала майже 900 актів сексуального насильства російських військових проти українців, серед них 16 дітей. МЗС вимагає покарання винних.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову доповідь ООН, у якій йдеться про те, що майже 900 українських цивільних та військовополонених зґвалтували російські військові. Серед постраждалих є діти. Про це повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.
Деталі
Від початку повномасштабного вторгнення росії російські військові вчинили майже 900 задокументованих актів сексуального насильства проти українських цивільних та військовополонених, йдеться в новій доповіді ООН. Серед постраждалих - 16 дітей, наймолодшим із яких було лише чотири роки. Сексуальне насильство та зґвалтування використовуються як зброя війни
За інформацією міністерства, йдеться лише про ті випадки, про які було повідомлено та які вдалося задокументувати. Натомість, реальна кількість може бути значно вищою, адже, багато постраждалих мовчать через побоювання стигматизації.
росія й надалі ігнорує заклики міжнародних інституцій запобігати сексуальному насильству, вчиненому її військовослужбовцями та співробітниками ФСБ, а також розслідувати такі злочини й притягати винних до відповідальності. Це лише підтверджує правильність рішення включити російські збройні сили до так званого "списку ганьби" Генерального секретаря ООН. Ці воєнні злочини вимагають ще рішучішої відповіді. Винні мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності, а постраждалі - отримати справедливість
Нагадаємо
Правоохоронці повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю рф за зґвалтування неповнолітньої під час окупації Херсонщини у березні 2024 року. Потерпілій було 17 років, злочин скоєно групою осіб.