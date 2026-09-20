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московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських БПЛА FP-1

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Після удару українських FP-1 на московському НПЗ пошкоджено установки переробки, завод повністю зупинив роботу. Він забезпечував значну частину пального регіону.

московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських БПЛА FP-1

московський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після атаки далекобійних дронів FP-1. Про це повідомила українська компанія-виробник ударних БПЛА Fire Point, пише УНН.

Сили оборони за допомогою далекобійних дронів FP-1 вночі уразили московський НПЗ. Атаку підтвердив Президент України Володимир Зеленський. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств росії, розташоване в московському районі капотня. Його потужність – 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечував близько 40% паливного ринку москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагасі.

Внаслідок влучань завод було повністю зупинено. Пошкоджено всі установки первинної переробки, а також частину установок вторинної переробки

- йдеться у повідомленні.

У Fire Point не виключають, що ситуація з паливом в рф погіршиться.

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Додамо

Сили оборони дронами FP-1 вночі також знищили черговий складський комплекс у підмосковʼї. В результаті ударів горіли склади компанії "Современные Складские Технологии".

Євген Царенко

Війна в УкраїніЕкономіка
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Війна в Україні
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