московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських БПЛА FP-1
Київ • УНН
Після удару українських FP-1 на московському НПЗ пошкоджено установки переробки, завод повністю зупинив роботу. Він забезпечував значну частину пального регіону.
московський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після атаки далекобійних дронів FP-1. Про це повідомила українська компанія-виробник ударних БПЛА Fire Point, пише УНН.
Сили оборони за допомогою далекобійних дронів FP-1 вночі уразили московський НПЗ. Атаку підтвердив Президент України Володимир Зеленський. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств росії, розташоване в московському районі капотня. Його потужність – 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечував близько 40% паливного ринку москви та 70% потреб московського регіону в бензині та авіагасі.
Внаслідок влучань завод було повністю зупинено. Пошкоджено всі установки первинної переробки, а також частину установок вторинної переробки
У Fire Point не виключають, що ситуація з паливом в рф погіршиться.
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Сили оборони дронами FP-1 вночі також знищили черговий складський комплекс у підмосковʼї. В результаті ударів горіли склади компанії "Современные Складские Технологии".