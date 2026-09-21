Вибори у держдуму, опрацьовано половину протоколів: результати та перші реакції лідерів партій
Київ • УНН
«Єдина росія» лідирує з 57,85% голосів і в 181 окрузі. медведєв привітав результат, а зюганов розкритикував вибори.
За попередніми результатами виборів до держдуми рф після опрацювання майже половини протоколів "Єдина росія" набирає 57,85% голосів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані ЦВК рф, пише УНН.
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Друге місце посідає КПРФ із 13,8%, далі йдуть ЛДПР – 8,84%, "Нові люди" – 7,86% та "Справедлива росія" – 5,12%. Решта партій наразі не долають 5-відсотковий бар'єр.
"Єдина росія" також лідирує у 181 із 225 одномандатних округів. Якщо ця тенденція збережеться після завершення підрахунку, партія може отримати понад 300 із 450 депутатських мандатів і зберегти конституційну більшість.
Перші реакції після виборів
Лідер "Єдиної росії" дмитро медведєв заявив, що результат дозволить партії "втілювати в життя найскладніші та найнагальніші рішення", не уточнивши, про які саме рішення йдеться.
Водночас лідер КПРФ геннадій зюганов розкритикував перебіг виборчої кампанії та підрахунок голосів, порівнявши їх із "поверненням у лихі 90-ті".
Окремі кандидати від "Єдиної росії" демонструють особливо високі результати в одномандатних округах. Зокрема, спікер держдуми в'ячеслав володін лідирує у своєму окрузі в саратовській області, а депутат адам делімханов – у Чечні.
Офіційні остаточні результати виборів ЦВК рф ще не оголосила.
Вибори до держдуми: пропутінська "єдина росія" набирає понад 57% на тлі повідомлень про порушення21.09.26, 00:37 • 4306 переглядiв