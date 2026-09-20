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"Мирний трек - це пріоритет №1": Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 20776 перегляди

Зеленський і Трамп обговорили мирний трек, деескалацію та безпеку. Президенти домовилися зустрітися в Нью-Йорку.

"Мирний трек - це пріоритет №1": Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Вони домовились про зустріч в Нью-Йорку, яка може багато змінити. Про це Зеленський повідомив в соцмережах, передає УНН.

Деталі

Подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ: ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек - це пріоритет номер один. Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки - енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки

- йдеться в дописі Зеленського.

Також президент України подякував Президенту Америки за підписання закону Ліндсі Грема.

Ми згодні всі: мир повинен бути. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу та Конгресу США за ухвалення даного рішення. Він закликав якнайшвидше реалізувати закон і посилити тиск на рф.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "справді історичним днем" підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який посилює санкційний тиск на росію.

Євген Устименко

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