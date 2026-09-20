"Мирний трек - це пріоритет №1": Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку
Київ • УНН
Зеленський і Трамп обговорили мирний трек, деескалацію та безпеку. Президенти домовилися зустрітися в Нью-Йорку.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським президентом Дональдом Трампом. Вони домовились про зустріч в Нью-Йорку, яка може багато змінити. Про це Зеленський повідомив в соцмережах, передає УНН.
Деталі
Подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Київ: ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек - це пріоритет номер один. Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки - енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Працюємо разом з американською командою і готові робити дійсно серйозні кроки
Також президент України подякував Президенту Америки за підписання закону Ліндсі Грема.
Ми згодні всі: мир повинен бути. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає
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