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Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гри

Київ • УНН

 • 1664 перегляди

Голкіпер "Оболоні" Назарій Федорівський забив головою "Чорноморцю" та врятував нічию 1:1. Він став другим автором гола з гри в УПЛ.

Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гри

У матчі 7-го туру між "Чорноморцем" та "Оболонню", голкіпер "пивоварів" Назарій Федорівський, який "привіз" пенальті у власні ворота у першому таймі, відзначився унікальним досягненням. Воротар став першим за 16 років голкіпером, якому вдалося відзначитися в УПЛ забитим голом з гри, передає УНН

Деталі 

Поєдинок в Одесі мав розпочатися о 13:00, проте через повітряну тривогу в місті матч було перенесено на 13:15, який вже знову було перервано на 12-й хвилині. Загалом же поєдинок тривав понад 4 години. 

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На 37 хвилині головний герой поєдинку Федорівський, скосив у власному штрафному нападника "Чорноморця" Кіріла Попова, і арбітр призначив пенальті, який пішов пробивати сам постраждалий, але удару з 11-метрової позначки довелося чекати до відбою повітряної тривоги, яка пролунала саме в момент, коли одесит збирався виконувати вирок. Після поновлення матчу, Попов пробив Федорівського

На 92-й хвилині, "Оболонь" програючи - 1:0, отримала право на кутовий, і до штрафного пішов Федорівський, який виявився найспритнішим у штрафному "моряків", та головою пробив Чіджоке Аніагбосо - 1:1. 

Після матчу Федорівський заявив, що "не розуміє, що сталося".

"Я вирішив, що просто сконцентруюсь на м'ячі. Не буду шукати позицію, чи ще щось. Просто стану на місці, сконцентруюсь на м'ячі і знайду момент", - сказав голкіпер. 

Зазначимо, що Федорівський став лише другим голкіпером в історії елітного дивізіону Чемпіонату України, якому вдалося відзначитися голом з гри. 

Перший такий випадок стався у жовтні 2010 року, коли голкіпер "Кривбасу" Євген Боровик вирвав нічию у матчі проти київського "Арсеналу". 

Загалом Федорівський став четвертим голкіпером, якому вдалося забити гол в УПЛ. 

Раніше, окрім Боровика, це вдавалося зробити голкіперу "Волині" Михайлу Бурчу, який має у своєму активі 5 голів (всі з пенальті), а також голкіперу "Чорноморця" Олегу Суслову, який забив два голи в УПЛ - також обидва з пенальті. 

До речі, воротарських голів із "позначок" могло бути й більше, але Михайло Бурч ще два рази не зумів реалізувати 11-метрові удари, а Віталій Рева з київського ЦСКА схибив один раз. 

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Павло Башинський

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