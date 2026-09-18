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Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT

Київ • УНН

 • 4222 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає угоди з росією до завершення війни, щоб стимулювати кремль до миру. Це суперечить позиції Конгресу та Києва.

Трамп запропонує путіну економічні угоди до завершення війни рф проти України - NYT

Білий дім розглядає можливість підписання економічних угод з росією, перш ніж вона припинить війну в Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на "двох осіб, близьких до переговорів", інформує УНН.

Деталі

За словами одного зі співрозмовників видання, угоди з росією до закінчення війни можливі, оскільки вони покажуть, що Сполучені Штати серйозно налаштовані на перезавантаження відносин з кремлем.

Цей підхід являє собою відхід від обіцянки пана Трампа минулого року про те, що економічні угоди з росією не будуть укладені, "доки ми не врегулюємо війну". Це свідчить про те, що посланці пана Трампа з питань припинення війни, Стів Віткофф та пан Кушнер, шукають нові способи спонукати росію припинити бойові дії, тепер, коли стало зрозуміло, що Україна не відступить від частини власної території, яку, за наполяганням пана путіна, він повинен контролювати до закінчення війни

- йдеться у статті.

Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа - Тихий16.09.26, 19:14 • 21101 перегляд

Автори вказують, що це контрастує з підходом, який відстоюють як республіканці, так і демократи в Конгресі, не кажучи вже про європейських союзників Києва та саму Україну, що лише посилений економічний та військовий тиск на путіна може змусити його піти на компроміс.

"Але оскільки адміністрація Трампа дотримується підходу батога та пряника з паном путіним, то, здається, пряник є в центрі уваги. За словами американського чиновника, адміністрація хоче створити більше стимулів для членів російської еліти прагнути миру. Укладання деяких ділових угод до кінця війни може допомогти переконати антиамериканських яструбів з оточення пана путіна, що пан Трамп справді хоче створити нові відносини з росією", - пише видання.

Контекст

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Згодом прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що ухвалення в США закону про "пекельні санкції" є недружнім кроком.

Трамп планує підписати закон Ліндсі Грема про санкції проти росії - WSJ 17.09.26, 09:06 • 12556 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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