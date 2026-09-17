Компанія "Автострада" зупиняє роботи через замороження капітальних видатків від держави

Будівельна компанія "Автострада", яка, зокрема, займається будівництвом метро на Виноградарі у Києві, зупиняє роботи, оскільки Міністерство фінансів зупинило фінансування капітальних видатків. Про це повідомив директор компанії Максим Шкіль, передає УНН.

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Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків - написав Шкіль.

Він зазначив, що заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками - це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів.

У них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома. У звʼязку з цим Autostrada вимушена зупинити роботи по всіх обʼєктах - додав Шкіль.

15 вересня народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових.

Грошей в бюджеті обмаль - написала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо

Кабінет міністрів у вівторок, 15 вересня, подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень, що сягає майже 44% ВВП.