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Компанія "Автострада" зупиняє роботи через замороження капітальних видатків від держави

Київ • УНН

 • 2332 перегляди

Мінфін зупинив фінансування капітальних видатків, заявив директор "Автостради" Максим Шкіль. Компанія призупиняє роботи на всіх об’єктах.

Компанія "Автострада" зупиняє роботи через замороження капітальних видатків від держави

Будівельна компанія "Автострада", яка, зокрема, займається будівництвом метро на Виноградарі у Києві, зупиняє роботи, оскільки Міністерство фінансів зупинило фінансування капітальних видатків. Про це повідомив директор компанії Максим Шкіль, передає УНН.

Деталі

Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків

 - написав Шкіль.

Він зазначив, що заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками - це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів.

У них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома. У звʼязку з цим Autostrada вимушена зупинити роботи по всіх обʼєктах

- додав Шкіль.

15 вересня народний депутат, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових.

Грошей в бюджеті обмаль

- написала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо

Кабінет міністрів у вівторок, 15 вересня, подав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень, що сягає майже 44% ВВП.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Державний бюджет
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Верховна Рада України
Київ