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Компания "Автострада" приостанавливает работы из-за замораживания государством капитальных расходов

Киев • УНН

 • 8532 просмотра

Минфин приостановил финансирование капитальных расходов, заявил директор "Автострады" Максим Шкиль. Компания приостанавливает работы на всех объектах.

Компания "Автострада" приостанавливает работы из-за замораживания государством капитальных расходов

Строительная компания "Автострада", которая, в частности, занимается строительством метро на Виноградаре в Киеве, приостанавливает работы, поскольку Министерство финансов остановило финансирование капитальных расходов. Об этом сообщил директор компании Максим Шкиль, передает УНН.

Детали

Сегодня государство за один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов

 - написал Шкиль.

Он отметил, что заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками — это точно не головная боль депутатов и не Министерства финансов.

У них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом. В связи с этим Autostrada вынуждена остановить работы на всех объектах

- добавил Шкиль.

15 сентября народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк сообщала, что в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных.

Денег в бюджете мало

- написала Василевская-Смаглюк.

Напомним

Кабинет министров во вторник, 15 сентября, подал в Верховную раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен, что составляет почти 44% ВВП.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Министерство финансов Украины
Верховная Рада
Киев