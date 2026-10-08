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российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человека

Киев • УНН

 • 4058 просмотра

В Киеве БПЛА попал в 12-этажный дом, вызвав пожар и разрушения. Пострадали 4 человека, спасены 22 человека, среди них 8 детей.

российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человека

В Киеве в результате российского обстрела пострадали 4 человека, еще 22 человека были спасены. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российский БпЛА попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10-го этажа.

Огонь распространился на верхние этажи, также произошло частичное разрушение конструкций. Спасателям удалось спасти 22 человека, в том числе 8 детей. К сожалению, 4 человека пострадали, среди них двое детей. Их передали медикам

- говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что пожар на площади 100 кв. м ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

В столице вражеский дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар на уровне 10-го этажа. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В Киеве число пострадавших в результате атаки РФ 7 октября возросло до восьми человек07.10.26, 18:50 • 4474 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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