Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

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У столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на рівні 10 поверху. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Деснянському районі внаслідок атаки ворога пожежа в 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху - повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

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За словами міського голови Києва, 13 постраждалих у Соломʼянському та Оболонському районах столиці.

6 поранених медики госпіталізували. Серед них — молода жінка, яку виявили неподалік палаючого авто на Оболоні. Вона в тяжкому стані - додав міський голова.

Один чоловік, за словами Кличка, загинув в Оболонському районі.

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