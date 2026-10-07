Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
Київ • УНН
У Деснянському районі дрон спричинив пожежу на 10-му поверсі 12-поверхівки. Крім того, відомо про 13 постраждалих у Соломʼянському та Оболонському районах столиці.
У столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа на рівні 10 поверху. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Деснянському районі внаслідок атаки ворога пожежа в 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху
За його словами, екстрені служби прямують на місце.
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За словами міського голови Києва, 13 постраждалих у Соломʼянському та Оболонському районах столиці.
6 поранених медики госпіталізували. Серед них — молода жінка, яку виявили неподалік палаючого авто на Оболоні. Вона в тяжкому стані
Один чоловік, за словами Кличка, загинув в Оболонському районі.
У Києві після падіння уламків БПЛА рф загорілося авто, загинула жінка07.10.26, 20:12 • 3146 переглядiв