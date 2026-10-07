Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Деснянском районе дрон вызвал пожар на 10-м этаже 12-этажного дома. Кроме того, известно о 13 пострадавших в Соломенском и Оболонском районах столицы.
В столице вражеский дрон попал в многоэтажный дом, вспыхнул пожар на уровне 10-го этажа. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Деснянском районе в результате атаки врага пожар в 12-этажном жилом доме на уровне 10-го этажа
По его словам, экстренные службы направляются на место.
Добавим
По словам мэра Киева, 13 пострадавших в Соломенском и Оболонском районах столицы.
6 раненых медики госпитализировали. Среди них — молодая женщина, которую обнаружили неподалеку от горящего автомобиля на Оболони. Она находится в тяжелом состоянии
Один человек, по словам Кличко, погиб в Оболонском районе.
В Киеве после падения обломков БПЛА РФ загорелся автомобиль, погибла женщина07.10.26, 20:12 • 2946 просмотров