Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар

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В столице вражеский дрон попал в многоэтажный дом, вспыхнул пожар на уровне 10-го этажа. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Деснянском районе в результате атаки врага пожар в 12-этажном жилом доме на уровне 10-го этажа - сообщил Кличко.

По его словам, экстренные службы направляются на место.

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По словам мэра Киева, 13 пострадавших в Соломенском и Оболонском районах столицы.

6 раненых медики госпитализировали. Среди них — молодая женщина, которую обнаружили неподалеку от горящего автомобиля на Оболони. Она находится в тяжелом состоянии - добавил мэр.

Один человек, по словам Кличко, погиб в Оболонском районе.

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