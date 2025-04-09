Цена на российскую нефть Urals снизилась из-за усиления санкций. По словам руководителя ЦПД СНБО, критической ценой станет показатель 40 долларов за баррель.
Российский диктатор владимир путин не собирается завершать войну против Украины, а планирует новое наступление весной. Он ждет нормализации отношений с Белым домом.
По словам Трампа, есть значительные успехи в разговорах о ситуации в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинцы показали готовность к прекращению огня.
США ожидают от россии ответа о готовности к миру в определенный срок. Конгресс США уже работает над законопроектом об усилении санкций против рф.
Посол рф в США кирилл дмитриев заявил, что Украина нарушает "энергетическое перемирие", нанося удары по россии. Он также призвал снять санкции с рф для успеха переговоров.
США скоро узнают, готова ли россия к миру, и путин должен принять решение. Украина уже показала готовность к прекращению огня.
Президент США намекнул, что готов пойти на уступки по пошлинам, если Китай позволит ByteDance продать TikTok. Администрация Трампа близка к соглашению с инвесторами.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в Украине. Обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы.
Трамп считает, что путин затягивает переговоры, и рассматривает усиление санкций, включая запрет на российский "теневой флот", перевозящий нелегальную нефть.
Министр обороны США обязал всех военных, независимо от пола, соответствовать единым требованиям к физической подготовке для боевых должностей. Это дополняет существующие стандарты.
Руководитель Минэнерго США заявил о необходимости модернизации ядерного оружия. Это необходимо для сохранения технологического лидерства и надежности американского арсенала.
Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.
Опрос показал, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. Тем временем, менее 30% американцев поддерживают эту идею.
Илон Маск похвалил работу Департамента эффективности правительства (DOGE), которым руководит с 2025 года, назвав ее самой большой революцией со времен первобытных людей. По его словам, это помогло спасти США.
Мишель Росс-Стэнтон, вдова Пьера Закжевского, обвиняет Fox News в ненадлежащей защите ее мужа и отсутствии необходимой страховки. Она требует выплатить 11,6 миллиона долларов компенсации.
Илон Маск и команда DOGE изучают, как редактор The Atlantic попал в чат Signal о военной атаке в Йемене. Белый дом подтвердил участие Маска для повышения безопасности коммуникаций.
Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние Москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.
США могут прибегнуть к военным действиям, если Иран продолжит разработку ядерного оружия. Вашингтон подчеркивает, что диалог является лучшим решением, но альтернатива неприемлема.
Майк Волц заявил, что прекращение огня на линии фронта станет последним этапом перед подписанием мирного соглашения. До этого должны прекратиться удары по энергосетям и состояться обмены пленными.
Министр здравоохранения США утверждает, что телефоны вызывают рак, ухудшают успеваемость и приводят к употреблению наркотиков. Франция также планирует запрет для детей до 15 лет.
Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с владимиром путиным прекращение помощи Украине. По словам Трампа, разговор с путиным прошел замечательно и способствовал сближению позиций по экономическим отношениям после завершения войны в Украине.
Израиль нанес интенсивные удары по Газе после консультаций с командой Трампа. Авиаудары стали одними из самых масштабных после перемирия 19 января, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения.
Министр обороны Умеров заявил, что украинские военные отошли на более выгодные позиции, и ни одно подразделение не находится в окружении. Он назвал заявления об этом российской пропагандой.
Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.
На переговорах украинской и американской делегаций в Джидде вопрос отставки Владимира Зеленского не поднимался. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.
Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал критику своего двоюродного брата Нейта, который воевал за Украину. Венс заявил, что не заинтересован в публичной споре, но готов к личному общению.
В интервью Fox News Трамп не дал прямого ответа относительно ослабления давления на Россию. Бывший президент США также раскритиковал Зеленского и политику Байдена в отношении поддержки Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что восстановление помощи Украине зависит от президента Трампа. Для достижения мира необходимо посадить обе стороны за стол переговоров.
Прессекретарь Белого дома анонсировала выступление Трампа на совместной сессии Конгресса. Президент США планирует обсудить прекращение войны в Украине, ситуацию в Газе и вопросы финансирования границы.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил о возможности возобновления переговоров по соглашению о полезных ископаемых, если Зеленский изменит позицию. Зеленский ранее сообщал о готовности подписать соглашение с США.