Я не заинтересован спорить с ним публично: Венс прокомментировал критику от своего двоюродного брата, который воевал за Украину

Вице-президент США Джей Ди Венс прокомментировал критику своего двоюродного брата Нейта, который воевал за Украину. Венс заявил, что не заинтересован в публичной споре, но готов к личному общению.