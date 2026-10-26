США "на пороге" трехсторонних переговоров по войне в Украине - Джонсон

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в выходные разговаривал с президентом Дональдом Трампом и государственным секретарём Марко Рубио, которые сообщили ему, что США планируют трёхсторонние переговоры и "на пороге этого". Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

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"Они работают над тем, чтобы положить конец" войне россии против Украины, заявил Джонсон в интервью Fox News.

США хотят провести "трёхсторонние переговоры. Они на пороге этого", сказал Джонсон.

"В этом есть много составляющих, и администрация делает всё возможное, чтобы положить конец этому конфликту", — отметил он.

При этом Джонсон указал, что главе кремля владимиру путину нельзя доверять и "мы должны относиться к нему соответствующим образом".

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