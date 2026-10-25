Украина, США и Россия договорились о переговорах в ноябре — Зеленский рассказал о результатах консультаций

Украина, США и Россия договорились провести в ноябре трехсторонние переговоры на уровне переговорных групп. В то же время Соединенные Штаты возобновили полноценный обмен разведданными с Украиной, а системы Starlink и Starshield вновь работают без прежних ограничений скорости. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ТСН, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, после консультаций в Осло американская делегация посетила Санкт-Петербург, где получила подтверждение готовности Путина к трехстороннему формату переговоров.

Место встречи пока не определили. Среди вариантов рассматриваются Абу-Даби и европейские страны. Украина настаивает на участии европейских партнеров.

Возобновление работы Starlink и обмена разведданными

Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield возобновили полноценную работу в субботу в 5:20. Во время проверки связь работала на скорости движения 420 км/ч, тогда как ранее ограничение составляло около 161 км/ч.

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Кроме того, США возобновили полноценное предупреждение Украины о российских ударах. Однако вопрос поставок дополнительных систем противовоздушной обороны остается нерешенным.

Президент также заявил о прогрессе в дипломатических контактах, хотя причины готовности Путина к переговорам остаются для него непонятными.

Возможно, существуют какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно – предположил Зеленский.

В Украине восстановили работу Starlink и Starshield до прежнего уровня скорости — Зеленский