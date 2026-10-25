Украина, США и Россия договорились о переговорах в ноябре — Зеленский рассказал о результатах консультаций
Киев • УНН
Зеленский заявил о договоренности провести переговоры Украины, США и России в ноябре. США также возобновили обмен разведданными и работу Starlink.
Украина, США и Россия договорились провести в ноябре трехсторонние переговоры на уровне переговорных групп. В то же время Соединенные Штаты возобновили полноценный обмен разведданными с Украиной, а системы Starlink и Starshield вновь работают без прежних ограничений скорости. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ТСН, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, после консультаций в Осло американская делегация посетила Санкт-Петербург, где получила подтверждение готовности Путина к трехстороннему формату переговоров.
Место встречи пока не определили. Среди вариантов рассматриваются Абу-Даби и европейские страны. Украина настаивает на участии европейских партнеров.
Возобновление работы Starlink и обмена разведданными
Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield возобновили полноценную работу в субботу в 5:20. Во время проверки связь работала на скорости движения 420 км/ч, тогда как ранее ограничение составляло около 161 км/ч.
Маск заявил, что Украина нарушила правила использования Starlink для ударов беспилотниками24.10.26, 22:26 • 13208 просмотров
Кроме того, США возобновили полноценное предупреждение Украины о российских ударах. Однако вопрос поставок дополнительных систем противовоздушной обороны остается нерешенным.
Президент также заявил о прогрессе в дипломатических контактах, хотя причины готовности Путина к переговорам остаются для него непонятными.
Возможно, существуют какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно
В Украине восстановили работу Starlink и Starshield до прежнего уровня скорости — Зеленский24.10.26, 15:56 • 4640 просмотров