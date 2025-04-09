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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25431 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина сильно зависит от Starlink, но ЕС ищет альтернативы, в частности Eutelsat. Однако, ни одна существующая система не может полностью заменить Starlink из-за ее уникальных возможностей.

Война • 7 апреля, 07:00 • 10663 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

Германия обеспечила Украину спутниковым интернетом Eutelsat в качестве альтернативы Starlink. Ожидается увеличение количества терминалов Eutelsat в Украине с финансированием от Германии.

Война • 5 апреля, 01:11 • 32158 просмотра

"Он говорит логичные вещи": отец Илона Маска рассказал, что восхищается путиным

Эррол Маск заявил о своем восхищении владимиром путиным, считая его спокойным и логичным. Илон Маск назвал войну в Украине "самой большой коррупционной машиной".

политика • 3 апреля, 19:15 • 15123 просмотра

Еще 5 тысяч терминалов Starlink получила Украина от Польши

Украина получила от Польши еще 5 тысяч терминалов Starlink для обеспечения связи в больницах, школах и на объектах критической инфраструктуры. В общей сложности Украина получила более 50 тысяч терминалов.

политика • 3 апреля, 14:55 • 12136 просмотра

Составят конкуренцию Starlink? Стала известна дата запуска первых спутников Kuiper от Amazon

Amazon планирует запустить 27 спутников Project Kuiper 9 апреля. Компания собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска, которая запустила более 8000 спутников Starlink.

Новости Мира • 3 апреля, 13:22 • 10580 просмотра

Биржа Благотворительности "ДоброДій" передала два внедорожника со Starlink для подразделения Нацгвардии «Тайфун»

БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 и Nissan Navara для отряда «Тайфун». Автомобили оснащены Starlink, стоимость проекта более 1 млн.грн.

Общество • 2 апреля, 08:12 • 8567 просмотра

В Канаде вспыхнул вандализм в отношении Tesla

После комментариев Илона Маска о Канаде, более 80 автомобилей Tesla в Онтарио были повреждены. Активисты в Монреале облили краской дилерский центр Tesla.

Новости Мира • 22 марта, 12:51 • 93753 просмотра

Польша приобрела для Украины более 24 тыс. систем Starlink

В 2022-2024 годах Польша выделила 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink. Средства пошли не только на закупку, но и на ежемесячную оплату их работы.

Война • 20 марта, 17:05 • 17295 просмотра

"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.

Война • 13 марта, 07:52 • 22680 просмотра

Британия и Франция стремятся укрепить позицию Украины на переговорах - Bloomberg

Британия и Франция разрабатывают план гарантирования безопасности Украины. Он предусматривает размещение войск и создание коалиции государств для защиты от агрессии рф.

политика • 13 марта, 05:27 • 17174 просмотра

В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине и обмена разведданными - CNN

После встречи в Саудовской Аравии США возобновили обмен разведданными с Украиной и поставки оружия. Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы HIMARS снова отправляются в Украину.

Война • 12 марта, 20:21 • 18419 просмотра

Поставки оружия через Польшу после возобновления помощи США Украине вышли на прежний уровень, Starlink работают - Сикорский

Радослав Сикорский заявил о возобновлении поставок оружия через Ясенку на прежний уровень. Также он сообщил о новых предложениях по прекращению агрессии РФ.

Война • 12 марта, 10:54 • 21990 просмотра

Туск напомнил об уважении к союзникам на фоне перепалки Маска с главой МИД Польши по поводу Starlink для Украины

Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.

политика • 10 марта, 11:12 • 21416 просмотра

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины, несмотря на несогласие с политикой Белого дома. По его словам, без Starlink украинские сети были бы разрушены из-за российского глушения коммуникаций.

Война • 9 марта, 19:33 • 46300 просмотра

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск заявил, что его система Starlink является основой украинской армии, без которой фронт не устоит. Французский Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине при поддержке ЕС.

Война • 9 марта, 07:14 • 48682 просмотра

Помощь Украине для наступления сократилась, но оборонная продолжается – СNN

США сократили обмен разведданными для наступательных операций Украины, но продолжают предоставлять оборонную помощь. Starlink продолжает работать для украинских военных на поле боя.

Война • 7 марта, 18:04 • 22339 просмотра

В Eutelsat заявили, что переговоры с ЕС о замене Starlink Маска в Украине активизируются

Французский оператор Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине и ведет переговоры с ЕС. Компании понадобится несколько месяцев для обеспечения 40 000 терминалов при условии финансовой поддержки.

Экономика • 6 марта, 15:16 • 18562 просмотра

В сети распространяют фейк о проблемах со Starlink после визита Зеленского в США - ЦПД СНБО

Центр противодействия дезинформации РНБО опроверг фейковую статью CNN о сбоях в работе Starlink на фронте. Подтверждено, что такой публикации на ресурсах CNN не существует, а изображение является подделкой.

Общество • 5 марта, 09:49 • 18244 просмотра