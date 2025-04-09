Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины, несмотря на несогласие с политикой Белого дома. По его словам, без Starlink украинские сети были бы разрушены из-за российского глушения коммуникаций.