Amazon, Google и Microsoft увеличивают количество дата-центров в регионах, которые уже страдают от нехватки воды. Компании планируют расширять свою деятельность, что может повлиять на местное население.
Украина сильно зависит от Starlink, но ЕС ищет альтернативы, в частности Eutelsat. Однако, ни одна существующая система не может полностью заменить Starlink из-за ее уникальных возможностей.
Германия обеспечила Украину спутниковым интернетом Eutelsat в качестве альтернативы Starlink. Ожидается увеличение количества терминалов Eutelsat в Украине с финансированием от Германии.
Эррол Маск заявил о своем восхищении владимиром путиным, считая его спокойным и логичным. Илон Маск назвал войну в Украине "самой большой коррупционной машиной".
Украина получила от Польши еще 5 тысяч терминалов Starlink для обеспечения связи в больницах, школах и на объектах критической инфраструктуры. В общей сложности Украина получила более 50 тысяч терминалов.
Amazon планирует запустить 27 спутников Project Kuiper 9 апреля. Компания собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска, которая запустила более 8000 спутников Starlink.
БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 и Nissan Navara для отряда «Тайфун». Автомобили оснащены Starlink, стоимость проекта более 1 млн.грн.
После комментариев Илона Маска о Канаде, более 80 автомобилей Tesla в Онтарио были повреждены. Активисты в Монреале облили краской дилерский центр Tesla.
В 2022-2024 годах Польша выделила 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink. Средства пошли не только на закупку, но и на ежемесячную оплату их работы.
Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.
Британия и Франция разрабатывают план гарантирования безопасности Украины. Он предусматривает размещение войск и создание коалиции государств для защиты от агрессии рф.
После встречи в Саудовской Аравии США возобновили обмен разведданными с Украиной и поставки оружия. Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы HIMARS снова отправляются в Украину.
Радослав Сикорский заявил о возобновлении поставок оружия через Ясенку на прежний уровень. Также он сообщил о новых предложениях по прекращению агрессии РФ.
Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.
Илон Маск заявил, что никогда не отключит терминалы Starlink для Украины, несмотря на несогласие с политикой Белого дома. По его словам, без Starlink украинские сети были бы разрушены из-за российского глушения коммуникаций.
Илон Маск заявил, что его система Starlink является основой украинской армии, без которой фронт не устоит. Французский Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине при поддержке ЕС.
США сократили обмен разведданными для наступательных операций Украины, но продолжают предоставлять оборонную помощь. Starlink продолжает работать для украинских военных на поле боя.
Французский оператор Eutelsat готов заменить терминалы Starlink в Украине и ведет переговоры с ЕС. Компании понадобится несколько месяцев для обеспечения 40 000 терминалов при условии финансовой поддержки.
Центр противодействия дезинформации РНБО опроверг фейковую статью CNN о сбоях в работе Starlink на фронте. Подтверждено, что такой публикации на ресурсах CNN не существует, а изображение является подделкой.