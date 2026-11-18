Киев нанес удар по Крымскому мосту с целью поставить российского диктатора владимира путина в "неловкое положение" перед встречей с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом пишет The Times со ссылкой на украинские источники, информирует УНН.

По словам одного из украинских офицеров, который принимал участие в операции, ее запланировали как символический жест перед саммитом, "чтобы показать, что путин слаб". Атака также должна была продемонстрировать, что Украина способна проводить подобные операции без американских систем связи Starlink и Starshield, на использование которых США недавно ввели ограничения.

Американцы пытались парализовать нашу связь, чтобы помешать проведению таких операций, но эта миссия доказала, что мы можем создавать собственные каналы связи для ретрансляции радиосигналов