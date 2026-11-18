Удар по Крымскому мосту должен был показать путину его слабость — The Times
Киев • УНН
Украина атаковала Крымский мост перед встречей Трампа и Си, чтобы поставить путина в неудобное положение. Операцию провели без Starlink.
Киев нанес удар по Крымскому мосту с целью поставить российского диктатора владимира путина в "неловкое положение" перед встречей с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом пишет The Times со ссылкой на украинские источники, информирует УНН.
Детали
По словам одного из украинских офицеров, который принимал участие в операции, ее запланировали как символический жест перед саммитом, "чтобы показать, что путин слаб". Атака также должна была продемонстрировать, что Украина способна проводить подобные операции без американских систем связи Starlink и Starshield, на использование которых США недавно ввели ограничения.
Американцы пытались парализовать нашу связь, чтобы помешать проведению таких операций, но эта миссия доказала, что мы можем создавать собственные каналы связи для ретрансляции радиосигналов
Он добавил, что Украина впервые использовала беспилотники для передачи видеосигнала ракетам, благодаря чему смогла поразить конкретные точки моста.
Напомним
В ночь на 17 ноября Силы обороны поразили Крымский мост. Автомобильный пролет обрушился, железнодорожная часть предварительно повреждена.
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