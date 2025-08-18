Владимир Путин

$41.340.11
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Новости по теме
Встреча Путина и Зеленского может состояться до конца августа - Axios

Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.

политика • 22:34 • 312 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times

Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки россии, и настаивает на прекращении огня. Киев также отклоняет предложение путина заморозить линию фронта и требует полную компенсацию за ущерб.

политика • 22:11 • 5678 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Трамп обсуждал идею трёхстороннего саммита с участием путина и Зеленского.

политика • 21:50 • 1442 просмотра
Трамп анонсировал освобождение более тысячи украинских заключенных Путиным

Дональд Трамп ожидает, что Владимир Путин освободит более 1000 украинских заключенных после договоренности о трехсторонней встрече. Это произойдет «вскоре, возможно, немедленно».

политика • 21:22 • 1818 просмотра
Встреча в Белом доме завершилась, но лидеры остаются там - источники

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Ранее Трамп прервал переговоры с европейцами для звонка Путину.

политика • 21:02 • 1808 просмотра
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить владимиру путину. После этого переговоры должны быть продолжены.

политика • 20:45 • 3292 просмотра
"Следующие шаги будут сложнее": Мерц прокомментировал встречу в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Вашингтоне с Трампом, Зеленским и европейскими партнерами "хорошей". Он подчеркнул необходимость давления на Россию и заключения перемирия перед дальнейшими переговорами.

политика • 20:31 • 1856 просмотра
Трамп выражает оптимизм по поводу завершения войны в Украине, но оставляет место для разочарования - CNN

Дональд Трамп оптимистично настроен относительно скорой трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США. Трамп также допускает возможность «разочароваться», если переговоры об окончании войны в Украине зайдут в тупик, например из-за позиций Кремля.

политика • 20:24 • 1882 просмотра
Президент Финляндии Стубб: за последние две недели мы достигли большего прогресса, чем за три с половиной года

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о значительном прогрессе в переговорах по войне в Украине за последние две недели. Он напомнил об историческом опыте Финляндии в отношениях с Россией и выразил уверенность в нахождении решения в 2025 году.

политика • 20:16 • 1476 просмотра
Мерц - Трампу: мы хотели бы, чтобы произошло перемирие до следующей встречи по Украине, давить на РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа повлиять на Владимира Путина для достижения перемирия перед следующей трехсторонней встречей. Трамп ответил, что перемирия не было в его предыдущих войнах, но он рассмотрит такой вариант.

политика • 19:50 • 1864 просмотра
Президент Франции назвал одну из гарантий безопасности в Украине и Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с лидерами США, Украины, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии и главой Еврокомиссии. Макрон подчеркнул важность сильной украинской армии.

политика • 19:50 • 1798 просмотра
Bloomberg: у лидеров на встрече с Трампом разнится видение относительно прекращения огня

Трамп считает, что переговоры о прекращении огня могут быть решены за несколько недель. Лидер США видит возможность разрешения конфликта, несмотря на разногласия между лидерами.

политика • 19:45 • 1828 просмотра
Зеленский: "Чувствительные вещи, в том числе территориальные, будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи"

Президент Зеленский заявил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече с участием Трампа и Путина. Трамп готов присоединиться, если стороны согласятся.

политика • 19:39 • 2452 просмотра
Шок для пропаганды РФ: «капитуляции» Украины не произошло и не произойдет – ЦПД

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о шоке среди российских военкоров, ожидавших «капитуляции» Украины в Вашингтоне. Но этого не произошло и не произойдет.

политика • 19:38 • 3476 просмотра
Трамп верит, что можно в ближайшее время достичь мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности быстрого достижения мирного соглашения. Он высказал это после переговоров с Владимиром Зеленским, подчеркивая идею перемирия.

политика • 19:30 • 2064 просмотра
Трамп считает, что путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности

Дональд Трамп считает, что владимир путин согласится на гарантии безопасности для Украины. Это обсуждалось во время встречи Трампа с лидерами ЕС в Вашингтоне.

политика • 19:10 • 2904 просмотра
Трамп о встрече с Зеленским и Путиным: попробуем организовать трехсторонние переговоры

Дональд Трамп заявил о намерении организовать трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.

политика • 18:56 • 2146 просмотра
CNN о переговорах в Овальном кабинете - более дружественная атмосфера, чем в феврале: Зеленский в костюме был любезен

Встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, в Овальном кабинете была значительно дружелюбнее. Зеленский был в костюме, принес письмо от жены и четыре раза поблагодарил Трампа.

политика • 18:23 • 2916 просмотра
Зеленский: для остановки войны Украине нужна поддержка партнеров

Президент Зеленский призывает США и ЕС к активной поддержке в противодействии российской агрессии, подчеркивая ежедневные атаки и гибель мирных жителей, включая ребенка. Он заявляет о необходимости остановить войну и Россию с помощью партнеров.

политика • 17:50 • 2076 просмотра
Трамп анонсировал разговор с Путиным после встреч с Зеленским и европейскими лидерами

Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с Владимиром Путиным. Российский президент ожидает его звонка после сегодняшних встреч.

политика • 17:47 • 2676 просмотра
путин активизировал переговоры с мировыми лидерами на фоне встречи Трампа и Зеленского

владимир путин проводит многочисленные телефонные переговоры с мировыми лидерами. Это происходит на фоне встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

политика • 17:22 • 1996 просмотра
Зеленский скоординировал позиции с лидерами Европы и НАТО перед встречей с ТрампомVideo

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, ЕК и НАТО в Вашингтоне. Они скоординировали позиции перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.

политика • 18 августа, 16:51 • 2062 просмотра
Легендарный хоккеист назвал Трампа предателем за встречу с путиным

Доминик Гашек раскритиковал Дональда Трампа за встречу с владимиром путиным, назвав американского лидера предателем. Хоккеист возмутился репостом Трампа об отказе Украины от территорий и расстиланием красной дорожки для путина.

спорт • 18 августа, 15:17 • 4176 просмотра
Дроны ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» Тамбовской области РФ

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате удара полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Война • 18 августа, 14:39 • 3036 просмотра
Понимание параметров гарантий безопасности и приближение встречи в трехстороннем формате: Сибига очертил ожидания от встречи Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Зеленского с Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности. Также речь идет о дальнейшей работе над приближением трехсторонней встречи.

политика • 18 августа, 14:29 • 3356 просмотра
Украинская армия после завершения войны не будет резко уменьшаться - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что численность Сил обороны Украины после войны не будет резко уменьшаться. Это будет плановый и просчитанный процесс, который не будет быстрым.

Война • 18 августа, 13:05 • 4756 просмотра
От реставрации до грантов: как Украина будет восстанавливать культурную сферу

Украина готовит меры для восстановления культурной сферы, которая понесла убытки на миллиарды долларов и потеряла тысячи объектов. Планируется привлечение международной помощи, программа "Большая реставрация" и гранты для креативных индустрий.

Общество • 18 августа, 12:07 • 2982 просмотра
Европейские дипломаты расходятся во мнениях о месте возможного саммита Трамп-Зеленский-путин: какие варианты

Европейские дипломаты обсуждают возможное место проведения трехстороннего саммита Трамп-Зеленский-Путин. Рим и Женева являются основными вариантами, но стороны имеют разные предпочтения.

политика • 18 августа, 11:41 • 3144 просмотра
Зеленский: удар рф абсолютно показателен перед встречей в Вашингтоне, в Одессе враг атаковал энергообъект азербайджанской компанииPhotoVideo

Российские войска нанесли удары по Харькову, Запорожью, Сумщине и Одессе, убив мирных жителей, в том числе детей. Это произошло накануне встречи в Вашингтоне по прекращению войны.

Война • 18 августа, 10:44 • 2684 просмотра
Мелони и Макрон спорят о вводе войск и месте саммита Зеленский-путин-Трамп - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила союзников о необходимости поддержать усилия президента США по миру. Она также спорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно места проведения трехсторонней встречи путин-Зеленский-Трамп.

политика • 18 августа, 08:46 • 2948 просмотра