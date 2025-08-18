Владимир Путин

Президент Финляндии Стубб: за последние две недели мы достигли большего прогресса, чем за три с половиной года

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о значительном прогрессе в переговорах по войне в Украине за последние две недели. Он напомнил об историческом опыте Финляндии в отношениях с Россией и выразил уверенность в нахождении решения в 2025 году.