Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.
Украина не примет никакого соглашения, включающего территориальные уступки россии, и настаивает на прекращении огня. Киев также отклоняет предложение путина заморозить линию фронта и требует полную компенсацию за ущерб.
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Трамп обсуждал идею трёхстороннего саммита с участием путина и Зеленского.
Дональд Трамп ожидает, что Владимир Путин освободит более 1000 украинских заключенных после договоренности о трехсторонней встрече. Это произойдет «вскоре, возможно, немедленно».
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в Белом доме завершилась. Ранее Трамп прервал переговоры с европейцами для звонка Путину.
Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить владимиру путину. После этого переговоры должны быть продолжены.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу в Вашингтоне с Трампом, Зеленским и европейскими партнерами "хорошей". Он подчеркнул необходимость давления на Россию и заключения перемирия перед дальнейшими переговорами.
Дональд Трамп оптимистично настроен относительно скорой трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США. Трамп также допускает возможность «разочароваться», если переговоры об окончании войны в Украине зайдут в тупик, например из-за позиций Кремля.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил о значительном прогрессе в переговорах по войне в Украине за последние две недели. Он напомнил об историческом опыте Финляндии в отношениях с Россией и выразил уверенность в нахождении решения в 2025 году.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа повлиять на Владимира Путина для достижения перемирия перед следующей трехсторонней встречей. Трамп ответил, что перемирия не было в его предыдущих войнах, но он рассмотрит такой вариант.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с лидерами США, Украины, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии и главой Еврокомиссии. Макрон подчеркнул важность сильной украинской армии.
Трамп считает, что переговоры о прекращении огня могут быть решены за несколько недель. Лидер США видит возможность разрешения конфликта, несмотря на разногласия между лидерами.
Президент Зеленский заявил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на трехсторонней встрече с участием Трампа и Путина. Трамп готов присоединиться, если стороны согласятся.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил о шоке среди российских военкоров, ожидавших «капитуляции» Украины в Вашингтоне. Но этого не произошло и не произойдет.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности быстрого достижения мирного соглашения. Он высказал это после переговоров с Владимиром Зеленским, подчеркивая идею перемирия.
Дональд Трамп считает, что владимир путин согласится на гарантии безопасности для Украины. Это обсуждалось во время встречи Трампа с лидерами ЕС в Вашингтоне.
Дональд Трамп заявил о намерении организовать трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.
Встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, в Овальном кабинете была значительно дружелюбнее. Зеленский был в костюме, принес письмо от жены и четыре раза поблагодарил Трампа.
Президент Зеленский призывает США и ЕС к активной поддержке в противодействии российской агрессии, подчеркивая ежедневные атаки и гибель мирных жителей, включая ребенка. Он заявляет о необходимости остановить войну и Россию с помощью партнеров.
Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с Владимиром Путиным. Российский президент ожидает его звонка после сегодняшних встреч.
владимир путин проводит многочисленные телефонные переговоры с мировыми лидерами. Это происходит на фоне встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, ЕК и НАТО в Вашингтоне. Они скоординировали позиции перед началом переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.
Доминик Гашек раскритиковал Дональда Трампа за встречу с владимиром путиным, назвав американского лидера предателем. Хоккеист возмутился репостом Трампа об отказе Украины от территорий и расстиланием красной дорожки для путина.
Силы беспилотных систем ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате удара полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от встречи Зеленского с Трампом четкого понимания параметров будущих гарантий безопасности. Также речь идет о дальнейшей работе над приближением трехсторонней встречи.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что численность Сил обороны Украины после войны не будет резко уменьшаться. Это будет плановый и просчитанный процесс, который не будет быстрым.
Украина готовит меры для восстановления культурной сферы, которая понесла убытки на миллиарды долларов и потеряла тысячи объектов. Планируется привлечение международной помощи, программа "Большая реставрация" и гранты для креативных индустрий.
Европейские дипломаты обсуждают возможное место проведения трехстороннего саммита Трамп-Зеленский-Путин. Рим и Женева являются основными вариантами, но стороны имеют разные предпочтения.
Российские войска нанесли удары по Харькову, Запорожью, Сумщине и Одессе, убив мирных жителей, в том числе детей. Это произошло накануне встречи в Вашингтоне по прекращению войны.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила союзников о необходимости поддержать усилия президента США по миру. Она также спорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно места проведения трехсторонней встречи путин-Зеленский-Трамп.