В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки
Киев • УНН
Сегодня на Буковеле стартовал сезон катания на лыжах, однако из-за большого количества туристов образовались значительные очереди и пробки.
С сегодняшнего дня стартовал долгожданный сезон катания на лыжах в Буковеле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bukovel.
Сезон катания стартовал, а вместе с ним еще больше сценариев твоего отдыха. Первые подготовленные трассы уже ждут твоих утренних спусков и вайбового катания
Кроме того, продолжается подготовка трасс для вечернего катания, которое стартует 2 января. Работники комплекса работают над безопасным покрытием и шириной спусков.
Однако, как сообщают Telegram-каналы, количество туристов на курорте огромное. Из-за наплыва желающих образовались огромные очереди и пробки.
"Буковель "разрывается", – говорится в сообщении.
Что же касается стоимости активного отдыха, то за дневной абонемент лыжникам придется отдать более 2 тысяч гривен, а за разовый подъем - 400 гривен.
