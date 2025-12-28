$41.930.00
11:58 • 5832 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 10987 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 12372 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 18808 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 29611 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 42962 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 41419 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 31567 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27004 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22029 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Сегодня на Буковеле стартовал сезон катания на лыжах, однако из-за большого количества туристов образовались значительные очереди и пробки.

В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки

С сегодняшнего дня стартовал долгожданный сезон катания на лыжах в Буковеле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bukovel.

Сезон катания стартовал, а вместе с ним еще больше сценариев твоего отдыха. Первые подготовленные трассы уже ждут твоих утренних спусков и вайбового катания

Кроме того, продолжается подготовка трасс для вечернего катания, которое стартует 2 января. Работники комплекса работают над безопасным покрытием и шириной спусков.

Однако, как сообщают Telegram-каналы, количество туристов на курорте огромное. Из-за наплыва желающих образовались огромные очереди и пробки.

"Буковель "разрывается", – говорится в сообщении.

Что же касается стоимости активного отдыха, то за дневной абонемент лыжникам придется отдать более 2 тысяч гривен, а за разовый подъем - 400 гривен.

Напомним

Цены на зимний отдых в Карпатах значительно варьируются: от 150 000 грн за 5 ночей для двоих возле Буковеля до 10 000 грн в Ворохте. УНН проанализировал предложения жилья вблизи горнолыжного курорта Буковель, выявив различные ценовые категории и уровни комфорта.

Алла Киосак

Общество