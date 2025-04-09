Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений

Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.