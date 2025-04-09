Генпрокуратура рф просит верховный суд приостановить запрет движения "Талибан". Вопрос рассмотрят 17 апреля, а инициаторами
выступили мид и минюст рф.
Халил Хаккани, влиятельный министр правительства «Талибана», погиб в результате взрыва в Кабуле. За нападением стоит «Исламское
государство», за информацию о Хаккани США предлагали $5 млн.
шойгу провел переговоры с лидерами Талибана по миру в Афганистане и санкциям США. Талибан призвал рф помочь преодолеть
экономическое давление со стороны США, которое считают причиной кризиса.
Министерство добродетели Афганистана запретило женщинам читать Коран вслух и общаться при других. Власти также постепенно
запрещают использование изображений живых существ в СМИ.
Некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что означало бы дипломатическое признание Талибана почти через три года после падения предыдущего правительства.
Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными
сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.
Россия пригласила делегацию Талибана принять участие в форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум" в мае 2023 года, несмотря на то, что Талибан является запрещенной в России террористической организацией.