Масштабное ДТП в Афганистане: не менее 76 погибших, среди них женщины и дети

В провинции Герат на западе Афганистана произошла одна из самых трагических аварий последних лет. Пассажирский автобус, следовавший из Ислам-Калы в Кабул, столкнулся с мотоциклом и грузовиком Mazda, после чего транспортное средство загорелось. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 76 человек, еще трое получили серьезные ранения. Об этом сообщает Рajhwok, пишет УНН.

Детали

Как сообщил представитель губернатора Герата Муфтий Мохаммед Юсуф Саиди, среди жертв есть дети, женщины, пожилые люди, а также водители автобуса, грузовика и мотоциклист. Тела погибших были переданы в морг корпуса "Аль-Фарук", где также организовали подготовку к погребению.

Спасательные команды и медицинский персонал прибыли на место трагедии сразу после инцидента. Раненых оперативно доставили в больницы Герата.

Власти региона выразили глубокие соболезнования семьям погибших и призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать новых трагедий на дорогах.

