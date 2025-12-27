$41.930.00
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
17:54 • 6472 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
15:52 • 10347 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
15:21 • 14117 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
27 декабря, 13:53 • 12698 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 14826 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 36015 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 36836 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 90982 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 48161 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов во время встречи с Владимиром Зеленским. Эти средства помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда.

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с Владимиром Зеленским объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам главы канадского правительства, эти средства помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда. Данные деньги, в частности, пойдут на восстановление инфраструктуры, которая страдает от постоянных российских атак.

Карни также поблагодарил Зеленского за встречу с ним в Канаде в "этот решающий момент мирного процесса".

В ответ Зеленский в соцсетях также поблагодарил главу правительства Канады за встречу и помощь. Он добавил: сегодняшняя российская атака по Украине - это "четкий сигнал, как в кремле на самом деле относятся к дипломатии".

Важно, что сегодня есть новый пакет помощи от Канады. Важно, что имеем общие позиции по многим ключевым вопросам

- заявил Зеленский.

Напомним

В субботу, 27 декабря, Владимир Зеленский прибыл в канадский город Галифакс. У него была запланирована встреча с премьер-министром Канады Марком Карни и совместный телефонный разговор с лидерами Европы.

Далее Президент Украины отправится в США, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.

Евгений Устименко

