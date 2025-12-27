Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов во время встречи с Владимиром Зеленским. Эти средства помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда.
Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с Владимиром Зеленским объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам главы канадского правительства, эти средства помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда. Данные деньги, в частности, пойдут на восстановление инфраструктуры, которая страдает от постоянных российских атак.
Карни также поблагодарил Зеленского за встречу с ним в Канаде в "этот решающий момент мирного процесса".
В ответ Зеленский в соцсетях также поблагодарил главу правительства Канады за встречу и помощь. Он добавил: сегодняшняя российская атака по Украине - это "четкий сигнал, как в кремле на самом деле относятся к дипломатии".
Важно, что сегодня есть новый пакет помощи от Канады. Важно, что имеем общие позиции по многим ключевым вопросам
Напомним
В субботу, 27 декабря, Владимир Зеленский прибыл в канадский город Галифакс. У него была запланирована встреча с премьер-министром Канады Марком Карни и совместный телефонный разговор с лидерами Европы.
Далее Президент Украины отправится в США, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.