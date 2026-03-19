Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии, говорится в заявлении 25 лидеров блока, на фоне оппозиции Венгрии и Словакии, на саммите в четверг, пишет УНН.

Европейский Союз по-прежнему намерен и дальше усиливать давление на россию и продолжать ослаблять военную экономику россии, чтобы она прекратила свою жестокую агрессию и начала содержательные переговоры о мире. Европейский совет ожидает скорейшего принятия 20-го пакета санкций - говорится в заявлении.

Как указано, Евросовет "вновь подчеркивает важность дальнейшего сокращения энергетических доходов россии и дальнейшего ограничения банковской системы россии, а также подвел итоги усилий по сдерживанию деятельности теневого флота россии". "Подрыв бизнес-модели российского теневого флота требует подхода "по всему маршруту", в частности путем решения с помощью совместного подхода значительных экологических, безопасностных и морских рисков, создаваемых такими судами. В этом отношении Евросовет призывает государства-члены к дальнейшим усилиям и скоординированным действиям", - сказано в заявлении.

Лидеры ЕС также подчеркнули "важность дальнейшей координации с G7 и другими единомышленниками по санкциям, усиления выполнения существующих мер и устранения лазеек, а также дальнейшего усиления мер против обхода санкций".

Относительно кредита для Украины

Лидеры ЕС отметили, что "после своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы Евросовет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля". "В этом контексте она также призывает к активизации взаимодействия с третьими странами для оказания помощи в сокращении оставшегося дефицита в 30 миллиардов евро в финансах Украины", - отмечается в заявлении.

Дополнение

Евросовет, как отмечается, на саммите провел обмен мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил последние события относительно Украины.

"Текст, изложенный в документе EUCO 2/26, был решительно поддержан 25 главами государств и правительств", - подчеркнули в евроинституте.

Евросовет, как указано, "вернется к этому вопросу на своем следующем заседании".