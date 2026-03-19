Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.8м/с
64%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве14:00 • 4426 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 32329 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 26722 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 46009 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 41192 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Дія (сервис)
Ракетная система С-400

Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии

Киев • УНН

 • 4058 просмотра

Евросовет призывает ограничить теневой флот и банковскую систему РФ. Первый транш кредита на 90 миллиардов евро Украина должна получить в начале апреля.

Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии

Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии, говорится в заявлении 25 лидеров блока, на фоне оппозиции Венгрии и Словакии, на саммите в четверг, пишет УНН.

Европейский Союз по-прежнему намерен и дальше усиливать давление на россию и продолжать ослаблять военную экономику россии, чтобы она прекратила свою жестокую агрессию и начала содержательные переговоры о мире. Европейский совет ожидает скорейшего принятия 20-го пакета санкций

- говорится в заявлении.

Как указано, Евросовет "вновь подчеркивает важность дальнейшего сокращения энергетических доходов россии и дальнейшего ограничения банковской системы россии, а также подвел итоги усилий по сдерживанию деятельности теневого флота россии". "Подрыв бизнес-модели российского теневого флота требует подхода "по всему маршруту", в частности путем решения с помощью совместного подхода значительных экологических, безопасностных и морских рисков, создаваемых такими судами. В этом отношении Евросовет призывает государства-члены к дальнейшим усилиям и скоординированным действиям", - сказано в заявлении.

Лидеры ЕС также подчеркнули "важность дальнейшей координации с G7 и другими единомышленниками по санкциям, усиления выполнения существующих мер и устранения лазеек, а также дальнейшего усиления мер против обхода санкций".

Относительно кредита для Украины

Лидеры ЕС отметили, что "после своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы Евросовет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля". "В этом контексте она также призывает к активизации взаимодействия с третьими странами для оказания помощи в сокращении оставшегося дефицита в 30 миллиардов евро в финансах Украины", - отмечается в заявлении.

Дополнение

Евросовет, как отмечается, на саммите провел обмен мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил последние события относительно Украины.

"Текст, изложенный в документе EUCO 2/26, был решительно поддержан 25 главами государств и правительств", - подчеркнули в евроинституте.

Евросовет, как указано, "вернется к этому вопросу на своем следующем заседании".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Европейский совет
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина