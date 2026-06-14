Всемирный день донора крови - в Украине растет культура донорства и поддержки пациентов

Сегодня, 14 июня, во многих странах мира проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови. Событие было учреждено Организацией Объединенных Наций в 2005 году. Дата выбрана не случайно: именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии за открытие групп крови Карл Ландштейнер, пишет УНН.

Всемирный день донора крови: почему 14 июня

Ежегодно 14 июня страны всего мира отмечают Всемирный день донора крови. Это событие — привлечение внимания общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови и ее компонентах или препаратах, а также выражение благодарности донорам крови за то, что они сдают кровь и помогают спасать жизни людей.

В 2005 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию об учреждении Всемирного дня донора. 14 июня — день, который выбрали не случайно. Именно 14 июня 1868 года родился лауреат Нобелевской премии 1930 года, австрийский врач, иммунолог Карл Ландштейнер, открывший группы крови человека.

Что празднуют 14 июня в Украине и мире

Ситуация с донорством в Украине

Как рассказала в комментарии УНН СЕО ОО "Всеукраинская ассоциация по развитию донорства крови "Донор.UA" Ирина Славинская, все страны мира сталкиваются с вызовами в привлечении доноров крови. Развитые государства решают этот вопрос благодаря значительным инвестициям в развитие донорского движения, коммуникационные кампании и т.д.

Отсутствие донорской крови в Украине, к сожалению, всегда решалось самими пациентами, нуждающимися в ней, их родственниками или знакомыми. То есть нехватка крови существовала задолго до полномасштабной войны – система годами работала с более низким уровнем обеспечения, чем рекомендуют международные стандарты. После начала полномасштабной войны потребность в донорской крови существенно возросла – речь идет как минимум о 60%. В то же время онкология, хирургия, акушерство и многие другие направления медицины нуждаются в крови ежедневно, независимо от событий на фронте — отмечает Славинская.

Однако, по ее словам, главная проблема заключается не только в количестве людей, приходящих на донации, а в отсутствии регулярности. Большинство украинцев сдает кровь эпизодически, часто лишь один раз, тогда как стабильность системы обеспечивают именно те доноры, которые возвращаются снова и снова.

Самая острая проблема с дефицитом крови в прифронтовых областях

Славинская отметила, что потребность в крови не является равномерной и меняется практически еженедельно в зависимости от нагрузки на конкретные больницы и регионы. Самая острая потребность обычно возникает в прифронтовых областях и в регионах, куда доставляют раненых военных.

В своей деятельности мы подчеркиваем важность формирования равномерной базы регулярных доноров по всей стране, чтобы система не зависела от точечных всплесков активности в отдельных городах. Потребность в крови меняется в зависимости от ситуации в конкретных больницах и регионах, но традиционно самой высокой она является в прифронтовых областях и крупных медицинских центрах, принимающих значительное количество пациентов — добавляет Славинская.

"Распространенной группы крови всегда достаточно" — миф

Она подчеркивает, что наиболее универсальной и поэтому особенно востребованной является первая группа крови с отрицательным резус-фактором – 0(I) Rh−, которую можно использовать для переливания в экстренных случаях.

В то же время потребность в конкретных группах крови постоянно меняется.

Именно поэтому мы призываем сдавать кровь независимо от группы или резус-фактора – системе крови нужны все группы крови и все резус-факторы. Если вы думаете, что вашей группы в достатке, потому что она распространена – это ошибка — подчеркивает Славинская.

Посмертный донор: в Охматдете провели коридор почета для 13-летнего Ивана

Количество доноров крови в Украине

Сейчас в Украине нет единого государственного реестра доноров, который позволял бы видеть точное количество активных доноров в масштабах страны, поэтому, по словам Славинской, важным является внедрение системы "еКров" – цифрового инструмента, который позволит отслеживать путь крови от донора к пациенту, а также повысить контроль за качеством, безопасностью и доступностью компонентов крови. Министерство здравоохранения Украины работает над внедрением этого функционала с 2023 года.

Для стабильной работы системы крови Украине нужно около 1 млн регулярных доноров. Именно над увеличением этого количества мы системно работаем. По состоянию на июнь 2024 года на платформе ДонорUA зарегистрировано более 220 000 доноров. Это активное сообщество людей, которые получают уведомления о плановых донациях, могут записываться на события и откликаться на потребности конкретных пациентов — добавляет Славинская.

Самый большой вызов — краткосрочные всплески активности доноров

Соучредительница ОО подчеркивает, что динамика донорства крови остается неравномерной.

Громкие события, чрезвычайные ситуации и информационные поводы традиционно вызывают краткосрочные всплески активности, после которых наступает спад. Именно эта "волнообразность" является одним из главных вызовов для системы крови, ведь она усложняет планирование запасов. Недаром один из ключевых месседжей наших кампаний — "Донорство — это база". Мы хотим, чтобы донорство стало такой же привычной частью ответственного отношения для общества, как волонтерство или благотворительность. Всемирный день донора крови — хороший повод привлечь внимание к теме, но система крови не живет от даты к дате. Именно на этом акцентируем и в нашем всеукраинском флешмобе "Донорство — это база": важно не просто прийти один раз, а возвращаться регулярно — подчеркивает Славинская.

Как стать донором

Она уточняет, что донором может стать гражданин или гражданка Украины, а также иностранец или иностранка с видом на жительство в Украине в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг.

Перед каждой донацией человек на локации сдачи проходит предварительный осмотр, где определяют группу крови и проверяют состояние здоровья (давление, уровень гемоглобина). Врач оценивает наличие возможных противопоказаний и принимает решение о допуске к донации.

Существуют абсолютные и временные противопоказания. К постоянным относятся, в частности, ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез, онкологические заболевания и болезни крови, ряд других серьезных хронических состояний. Временные противопоказания – это, например, период после перенесенной простуды, определенных прививок, татуировок или стоматологических вмешательств, когда нужно подождать определенное время. Полный перечень противопоказаний утвержден Министерством здравоохранения Украины — добавляет Славинская.

По ее словам, самый простой способ начать – зарегистрироваться на платформе ДонорUA, записаться на ближайшую донацию в своем городе и получать уведомления об актуальных потребностях в крови.

В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором